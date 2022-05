Santana de Parnaíba recebe espetáculo teatral para alunos do Ensino Médio da rede pública

Fotos: Divulgação

Projeto “É Agora! 2” será apresentado em duas sessões no Colégio Municipal Tenente General Gaspar de Godoi Colaço, em 23 e 24 de maio

O espetáculo teatral “É Agora!” chega em maio a Santana de Parnaíba, com apresentações gratuitas no Colégio Municipal Tenente General Gaspar de Godoi Colaço. As sessões presenciais acontecem na segunda-feira (23), às 20h20, e na terça-feira (24), às 9h20. Com duração de aproximadamente uma hora, a peça leva os alunos do Ensino Médio da rede pública a refletir de forma leve e divertida sobre os desafios da escolha da profissão.

O projeto aborda questões delicadas que surgem na adolescência e orienta os estudantes em relação ao futuro acadêmico e profissional. Após a apresentação da peça é distribuída a “Cartilha das Profissões”, com informações sobre carreiras, cursos, métodos de seleção e financiamento e opções de empreendedorismo. A iniciativa já passou por escolas de Minas Gerais e Paraná e faz sua estreia em Santana do Parnaíba.

“Os alunos do Ensino Médio passam por muitas transformações e dúvidas, e a definição de seu futuro acadêmico e profissional é um dos dilemas mais complicados. Os personagens compartilham das mesmas angústias e, ao longo da trama, de forma leve e divertida, vão sendo revelados caminhos para tornar essa escolha menos dramática”, comenta Élida Strazzi, diretora do espetáculo.

O espetáculo apresenta três alunos que descobrem uma sala escondida na própria escola. Lá, encontram D. Cleide, uma misteriosa secretária. De um jeito particular e peculiar, ela levanta uma série de questões como contexto familiar dos personagens, relações que estabeleceram entre si, as pressões que sofrem para se decidirem quanto ao que será feito no futuro, e os auxilia na percepção de que, apesar de complexas, com empenho em se informar, tranquilidade para se conhecer e o auxílio de outros amigos e pessoas mais experientes, são decisões e reflexões possíveis de serem concluídas.

O projeto “É agora!” é uma realização da Bushido Produções e conta com o patrocínio de Polimix Concreto, J. Mendes, Schattdecor, Amep, Prodoeste, Arapé Agroindústria e Com Energia, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac 203229). A Polimix destaca a importância da iniciativa para a comunidade: “O projeto reforça o compromisso da empresa com o futuro dos jovens de Santana de Parnaíba”, destaca a empresa. As apresentações são gratuitas e contam com intérprete de Libras e acessibilidade física e de conteúdo.