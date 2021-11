Santana de Parnaíba – Rua do Guarda-Chuva está sendo preparada no Centro Histórico

Fotos: Marcio Koch/ Secom

Mais uma atração para o Centro Histórico de Santana de Parnaíba está sendo preparada pela prefeitura através da Secretaria de Cultura e Turismo. O local é a rua Conde de Monsanto localizada atrás de Igreja Matriz de Santa Anna.

Como já existe em outros locais turísticos na Europa, esta nova atração pretende agradar aos milhares de turistas que circulam pelo Centro Histórico anualmente. Bem ao lado da igreja matriz fica a Praça 14 de Novembro, conhecida como Praça do Coreto, local de muitos eventos ao longo do ano, inclusive com feirinhas de artesanato, shows de música ao vivo e alimentação.

O secretário da pasta, conhecido como Alemão da Banca, aposta no sucesso dessa iniciativa, que está sendo montada sob a sua supervisão e com o apoio da Secretaria de Serviços Municipais. Já pode ser visitada, pois está em fase de conclusão, mas já mostra o seu potencial turístico.