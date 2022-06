Santana de Parnaíba – Secretaria da Mulher e da Família realiza IV Fórum de Políticas Públicas para Mulheres

Foto: Secom

Na quarta-feira, 25/05, a Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria da Mulher e da Família realizou o IV Fórum Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, na Arena de Eventos.

O evento contou a presença da secretária da pasta responsável, Selma Cezar, da secretária de Desenvolvimento Social, Andrea Bueno, do vereador Gino Mariano, além de representantes da sociedade civil.

Na ocasião, foi realizado um bate papo com o professor de filosofia, Sérgio Flávio Barbosa, para falar sobre “ Os desafios de perspectivas da mulher pós pandemia”, tema central do fórum, que tem como objetivo proporcionar um espaço para que as mulheres possam ter acesso à informação sobre seus direitos, além de combater a violência doméstica.

A secretária da Mulher e da Família, Selma Cezar falou sobre a importância da realização do evento. “Com o Fórum temos o objetivo de disseminar as políticas públicas que já estão ocorrendo na nossa cidade e trazer novas ideias, além de renovar o nosso Conselho. Hoje também quero aproveitar para agradecer a todas que fizeram parte do conselho passado, pois mesmo com a pandemia conseguimos manter políticas públicas efetivas”, disse.

Ainda no evento a sociedade civil escolheu suas 12 representantes, que farão parte do Conselho Municipal da Mulher de Santana de Parnaíba pelo próximo biênio.