Santana de Parnaíba segue a todo vapor com vacinação da Covid-19 e Contra Influenza H1N1

Foto: Dario Souza/ Secom

Santana de Parnaíba segue com a segunda menor taxa de letalidade da região oeste metropolitana do Estado de São Paulo nos casos de coronavírus, e para continuar com as medidas de combate à pandemia, segue o Plano Nacional de Imunização, onde serão contemplados agora os trabalhadores da educação; pessoas com comorbidades; motoristas e cobradores do transporte público, gestantes e puérperas com ou sem comorbidades; adultos acima de 56 anos; idosos e pessoas com deficiência permanente (física, sensorial ou intelectual).

As pessoas com deficiência permanente já podem realizar o pré-agendamento para vacinação no site da prefeitura, portando a seguinte documentação comprobatória no ato da vacinação: laudo médico que indique a deficiência, comprovação de atendimento em centro de reabilitação, unidade especializada, documento oficial com indicação da deficiência, cartões de gratuidade em transporte público, autodeclaração (na ausência de outro tipo de documento), comprovante do recebimento do BPC (para quem recebe o auxílio).

Vale ressaltar que todos os grupos prioritários para vacinação devem realizar o cadastro obrigatório no site Vacina Já, aguardar o recebimento via sms ou e-mail do agendamento com a data e horário da vacinação e portar os documentos de identificação e comprobatórios exigidos na lista de critérios (na segunda dose é necessário estar com o comprovante da 1ª dose). Ao todo, na próxima semana, estão agendadas aproximadamente 5.000 doses.

A prefeitura de Santana de Parnaíba abriu licitação para a compra de 2 freezers para armazenamento das doses da vacina da Pfizer com temperatura que garantam o congelamento de -60º C a -90ºC.

A cidade simultaneamente segue a todo vapor com a 3ª fase da vacinação contra a Influenza H1N1, iniciada na quarta-feira (09). Para se vacinar, as pessoas devem procurar a UBS mais próxima, de segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento da unidade.

IMPORTANTE: As pessoas precisam se atentar ao período de 15 dias entre doses da vacina contra a Covid-19 e a Influenza, e dar preferência à vacinação do coronavírus.

Para mais informações entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima de sua residência.