Santana de Parnaíba é a segunda cidade que mais empregou no Estado de São Paulo no 1º trimestre do ano

Foto: Secom

Levantamento do Caged aponta que o município foi o 2º que mais recolocou pessoas no

mercado de trabalho por meio dos PATs no primeiro trimestre de 2022

Em 1º de maio é comemorado o Dia do Trabalhador, e é exatamente nesta data que Santana de Parnaíba comemora o fato de se manter como a segunda maior empregadora do Estado. É o que aponta o levantamento de performance dos Postos de Atendimento ao Trabalhador do do primeiro trimestre de 2022.

Com um total de 6020 atendimentos no período de janeiro a março, os PATs da cidade conseguiram encaminhar 476 pessoas para vagas de emprego, sendo 166 no primeiro mês, 119 no segundo e 191 no terceiro.

Todo esse resultado se deve ao trabalho realizado na cidade nos últimos 9 anos, com programas que vão desde incentivos fiscais, passando pela qualificação e chegam à recolocação das pessoas nos mercado de trabalho. Com o passar dos anos fica notável a mudança das principais atividades econômicas que mais se destacaram no município. Em 2001 com a área de serviços, em 2011 a indústria de metais e mecânica, já em 2021 o município passa a ser composto por 4 áreas economicamente fortes e que geram emprego, alta tecnologia, alimentos, farmacêutica e serviços.

Atualmente Santana de Parnaíba possui em média 27 mil empresas e com o intuito de aumentar a instalação de novas empresas no município ou modernização de capacidade produtiva de empresas já existentes, recentemente foi aprovada a Lei de Fomentos, Lei 4070/21, que apresenta um programa de benefícios fiscais e financeiros, visando gerar empregos para a população.

Além disso, a prefeitura também possui diversos programas para inserção de pessoas no mercado de trabalho, um é o de estágio que nos últimos oito anos atendeu mais de 3 mil jovens estudantes do ensino médio e do ensino superior.

Outro programa é o “Cidadão do Futuro”, que é desenvolvido por meio do Fundo Social de Solidariedade, oferecendo oportunidades de emprego para os jovens a partir dos 14 anos de idade.

A Guarda Mirim – Parceiros do Futuro, também é uma grande oportunidade para os jovens a partir dos 14 anos, pois eles passam por um treinamento de 240 horas e aprendem noções de ética e cidadania, informática, primeiros socorros, administração, telemarketing, educação no trânsito, entre outros.

O Programa Print School, em parceria com a empresa Plural Indústria Gráfica, tem como objetivo a capacitação de alunos da rede municipal de ensino para a função de Auxiliar Gráfico.

O município também possui o Projeto Crescer, que visa a redução das desigualdades sociais e a erradicação da vulnerabilidade social no município, proporcionando qualificação profissional e inclusão no mercado de trabalho. Este programa é destinado à pessoas acima dos 18 anos, que recebem pelo período de nove meses uma bolsa auxílio, cesta básica e vale-transporte.

Ainda com o intuito de auxiliar os trabalhadores também são oferecidos cursos de geração de renda em diversas áreas, como: beleza, construção civil, confeitaria, panificação, entre outros. Recentemente também foi lançada a plataforma Qualifica Mais Santana de Parnaíba, onde os munícipes, a partir dos 16 anos tem a disposição milhares de cursos gratuitos e com certificados em diversas áreas.

A plataforma Parnaíba Idiomas também se destaca como uma excelente ferramenta de capacitação, pois através dela, os parnaibanos podem aprender mais de 20 idiomas sem sair de casa, aprimorando seu currículo e aumentando as chances no mercado de trabalho.