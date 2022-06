Santana de Parnaíba tem o segundo melhor programa de estágio do Brasil

Foto: Secom

É o que aponta o 13º Prêmio CIEE, onde a cidade se destacou na categoria órgãos públicos entre os mais de 300 diferentes projetos apresentados

A 13ª edição do prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio validou a política pública adotada pela Prefeitura de Santana de Parnaíba na geração de oportunidades e abertura das portas do mercado de trabalho para os jovens do município. A premiação que contou com a inscrição de cerca de 300 projetos, apontou o trabalho realizado na cidade como sendo o segundo melhor do Brasil entre os órgãos públicos, atrás apenas de Jundiaí.

A pesquisa encomendada pelo Centro de Integração Empresa- -Escola (CIEE) e realizada de forma imparcial pelo IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), avaliou o critério quantitativo e qualitativo dos diferentes programas de estágio, e classificou-os de acordo com as notas obtidas.

Para se chegar a análise qualitativa, onde o município de Santana de Parnaíba foi destaque, a pesquisa levou em conta a opinião de mais de 6,6 mil participantes dos programas, que responderam e classificaram de forma anônima 30 atributos, divididos nos grupos: 1 – Orientações, feedbacks e perspectivas profissionais, 2 – Aprendizados, recursos oferecidos, 3 – Investimentos na carreira e 4 – Habilidades e atividades em geral.

Realizado nesta edição com o tema “2021 um ano de desafios e superação”, o prêmio tem o objetivo de distinguir e reconhecer as entidades que promovem oportunidades de desenvolvimento profissional para jovens e estudantes, de modo a valorizar e promover a troca de experiência sobre as práticas exitosas nos diferentes programas de estágio.

Levando em consideração os apontamentos e análises feitas pelos estagiários, a pesquisa ainda tem o potencial para nortear o trabalho das organizações, já que têm acesso a um diagnóstico preciso de quais pontos podem ser melhorados nos seus programas de estágio.

Ainda de acordo com os dados da pesquisa, 96% dos participantes afirmaram que esta etapa é fundamental para o desenvolvimento e maturação profissional para as suas áreas de atuação.