Santana de Parnaíba – Ska Brasil se conecta com Proxer Internet e fecha novo patrocínio

Foto: Divulgação

Empresa provedora de serviços estará estampada nos uniformes do Time de Santana de Parnaíba

Nesta segunda-feira (15), o Ska Brasil anunciou novo patrocinador de forma diferente. Em uma conversa de Whatsapp, o presidente Edmílson recebe uma informação do time de marketing do clube, porém, devido à conexão ruim, a mensagem demora para chegar e deixa o pentacampeão ansioso. Porém, a equipe se conecta em uma nova rede, e a notícia de que o clube fechou com a Proxer Internet e que Edmílson será embaixador da empresa, chega para alegrar o presidente do Time de Santana de Parnaíba.

A marca da empresa estará estampada nos uniformes de jogo do Ska Brasil, na altura das clavículas. “Para nós é um grande prazer estreitar nossa conexão com a Proxer, que já vem nos dando todo suporte de internet para nós há dois anos, mas agora conseguimos trazê-los para mais perto”, afirmou Edmílson Moraes, novo embaixador da empresa.

Há 10 anos no mercado, a Proxer é provedora de serviços e soluções especializados nas áreas de telecomunicações, tecnologia e serviços, possuindo matriz/sede na cidade de Osasco/SP, filiais localizadas no Rio de Janeiro, Itapevi, Santana de Parnaíba, Araçariguama, Pirapora do Bom Jesus e também em Lisboa e Faro, Portugal.

Desde 2020 a empresa é a provedora de internet do Centro de Formação de Atletas Professor Telê Santana, em Santana de Parnaíba, porém, o relacionamento só cresceu desde então. “Nós temos o objetivo de atingir toda a região oeste de São Paulo e Santana de Parnaíba é um ponto muito estratégico para a Proxer”. Explica Luciano Lacerda – CTO – Diretor de Operações do Grupo. Então é muito bom ter o Ska Brasil e o pentacampeão Edmílson do nosso lado, em busca dos mesmos objetivos. Valores como respeito, honestidade e competitividade são idênticos aos nossos ”, afirmou Marcelo Murro, CEO e Diretor de marketing da Proxer Internet.

Além da internet, a empresa possui a Proxer Play, que é uma plataforma disponível gratuitamente para assinantes Proxer com diversos Filmes, Séries, Desenhos e Canais Ao Vivo. Além também do serviço de telefonia online.

Para saber mais, acesse: https://proxerinternet.com.br/