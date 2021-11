Santana de Parnaíba inaugura a segunda unidade do ‘Sebrae Aqui’ em São Paulo voltada ao empreendedorismo feminino

Foto: Fabiano Martins/ Secom

A unidade foi inaugurada nesta sexta-feira,19, com a presença de Luiza Brunet, embaixadora do Programa 1000 Mulheres do Sebrae. O Sebrae inaugurou esta segunda unidade de São Paulo do ‘Sebrae Aqui’, voltado ao empreendedorismo feminino. A unidade foi criada em Santana de Parnaíba, em uma parceria entre o Sebrae e a prefeitura.

O posto de atendimento funcionará no prédio da Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba. A cerimônia de inauguração contou com a presença de Luiza Brunet, embaixadora do Programa 1000 Mulheres do Sebrae, da Promotora Fabíola Sucasas, titular da promotoria de Enfrentamento da Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo, na capital, da Secretária Municipal da Mulher e da Família, Selma Cézar e do prefeito Marco Antonio Batista Pereira.

Este é o segundo posto ‘Sebrae Aqui’ voltado ao empreendedorismo feminino no Estado de São Paulo. Ele também será o segundo posto ‘Sebrae Aqui’ na cidade de Santana de Parnaíba. O primeiro foi inaugurado em 2018.

Para o diretor Superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit, a presença de mais um posto ‘Sebrae Aqui’ voltado ao empreendedorismo feminino na região está de acordo com as ações desenvolvidas pelo Sebrae-SP ao longo dos últimos tempos. “Temos trabalhado duro para promover a valorização do empreendedorismo feminino e apoiar as mulheres empreendedoras. Ao longo do tempo, desenvolvemos programas como o ’1000 Mulheres’ e o ‘Sebrae Delas’ pois acreditamos na força multiplicadora das mulheres e como elas podem gerar emprego e renda para a sua região. Com este posto ‘Sebrae Aqui’ reforçamos esse compromisso”.

De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae, a proporção de negócios por necessidade é maior no grupo das mulheres. Elas respondem por 34% dos donos de negócio, na média nacional. As mulheres empreendedoras são também cada vez mais “chefes de domicílio”, ou seja, responsáveis pelo sustento da família.

Sobre o ‘Sebrae Aqui’

O Sebrae Aqui é um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP, prefeituras municipais e entidades sem fins lucrativos interessadas na promoção da competitividade, do desenvolvimento sustentável, da melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o incentivo ao empreendedorismo local.

Este é o 2º posto ‘Sebrae Aqui’ da região, mas o primeiro voltado ao empreendedorismo feminino em Santana do Parnaíba. O 1º posto ‘Sebrae Aqui’ do município foi inaugurado em 22 de fevereiro de 2018.

SERVIÇO

‘Sebrae Aqui’ para incentivo ao empreendedorismo feminino em Santana de Parnaíba

Rua Topázio, 65 – Jd. Parnaíba – Santana de Parnaíba