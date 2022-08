Saúde inicia a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação na cidade

Foto: Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação na cidade, no período de 08/agosto a 09/setembro.

A campanha tem o intuito de conscientizar sobre a importância da vacinação, que é uma intervenção de elevado benefício para prevenir e controlar as doenças imunopreviníveis. Contudo será voltado para atualização da caderneta de vacinação em crianças e adolescentes menores de 15 anos, que acontecerá em todas as UBS’s e USA’s do município, no horário de funcionamento das unidades.

Vale ressaltar que será realizado o “Dia D” no dia 20 de agosto (sábado), no horário das 08h às 17h. Para mais informações entre em contato com a secretaria responsável pelo telefone: 4622-8850.