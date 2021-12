Secretaria da Mulher de Santana de Parnaíba realiza o encerramento da 4ª Edição do Parnaíba Mais Leve

Foto: Secom

A Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba, cuja secretaria é Selma Cezar, realizou, no Estádio Municipal, um evento para marcar o encerramento da 4.ª edição do Parnaíba Mais Leve.

Realizada em um período mais curto, esta edição do programa contou com a participação de centenas de mulheres, que participaram de palestras, aulões e ainda ganharam um jantar especial.

O evento de encerramento contou com a presença de autoridades municipais e dos professores do programa que deram um show no palco com as coreografias, além disso, foram apresentadas as 10 primeiras colocadas desta edição, que receberam medalhas e prêmios. As ganhadoras dessa edição foram Aldisa Magalhães (3ª colocada), Suzane Borchal (2ª colocada) e Deisi de Fatima (1ª colocada).