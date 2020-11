Sediado em Santana de Parnaíba, o FC SKA Brasil, de Edmilson, tem mais um novo patrocinador. Assista o vídeo da parceria aqui.

José Cury, Edmilson e Ricardo Eloi assinam o contrato

Foto: Vítor Ricci/ SKA Brasil

O time dirigido pelo pentacampeão mundial, além de competir, tem o objetivo de formar

jogadores para os grandes times

A Sono Quality Colchões Tecnológicos é a nova patrocinadora do FC SKA Brasil, time dirigido pelo pentacampeão mundial Edmílson, com sede em Santana de Parnaíba – SP. A empresa já patrocina outros times como o Sport Clube Corinthians, o time feminino do Santos Futebol Clube (Sereias da Vila), o Esporte Clube Bahia e já mantém contato com outros clubes da série A do Brasileirão. “Ter uma empresa que acredita no potencial do jogador e do ser humano como a Sono Quality, compondo nosso time de patrocinadores, é um grande gol do clube”, comenta o pentacampeão Edmílson, que mora em Alphaville/ Santana de Parnaíba. “O trabalho que o Edmílson realiza no FC Ska Brasil, vai além do futebol, é um trabalho de inclusão social e formação. Para a Sono Quality é muito importante que a marca esteja em locais onde são formados mais que grandes atletas, mas cidadãos responsáveis”, explica Ricardo Eloi, CEO da marca. Edmílson começou sua carreira na base do XV de Jaú e se profissionalizou pelo São Paulo, passando posteriormente por Lyon, Barcelona, Villarreal, Palmeiras, Real Zaragoza e Ceará. Entre as principais conquistas, estão os títulos da Champions League pelo Barcelona e da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira. Agora, a ideia é levar a experiência como jogador para a gestão do Ska Brasil, que possui metodologia exclusiva e trabalha com as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-23. O contrato de parceria entre a empresa e o clube foi assinado na sede do FC Ska em Santana do Parnaíba e contou com a presença do presidente do clube Edmilson, do presidente da Sono Quality Ricardo Eloi e do diretor geral da empresa José Roberto Cury. Todos os colchões do Centro de Formação de Atletas Professor Telê Santana agora são da Sono Quality e o contrato tem validade por um ano. “Temos certeza que nossa parceria com o FC SKA será de longa data”, afirma José Cury.

Veja o video da parceria: https://youtu.be/djrmWtFYFIM