Selma Cezar lança sobre o programa no You Tube “Mulher Ajudando Mulheres”

Foto: Divulgação

O programa “Mulher Ajudando Mulheres” foi idealizado pela Neuro Master Coach Selma Cezar, que hoje também ocupa o cargo de presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria da Secretaria da Mulher e Família, e é a primeira dama de Santana de Parnaíba..

Casada com o atual prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, Selma é mãe do Caio e há 20 dias decidiu adotar o pequeno Mayke, o pet da família.

“Mulher ajudando Mulheres” é um programa transmitido pelo Youtube no canal que leva o mesmo nome do programa. A ideia do programa teve origem após muitos anos desenvolvendo e estando a frente de projetos que debatem e buscam soluções para os problemas que as mulheres enfrentam e sempre enfrentaram no Brasil.

Super atual e conectado, aborda temas que muitas vezes impedem as mulheres de avançar, de romper, de conquistar, enfim de ampliar seu espaço, tais como, traumas, dores, relacionamentos tóxicos, medo, violência doméstica, entre outros.

É um programa de mulher, feito por mulher e para mulheres sempre com o objetivo de ajudar às mulheres, que é algo que Selma Cezar já faz há 8 anos, desde que assumiu as ações sociais da cidade. Selma sempre foi uma defensora e executora de políticas públicas eficazes para as mulheres.

‘Mulher Ajudando Mulheres’ está só iniciando a caminhada, mas veio para ficar e romper fronteiras físicas, mas também emocionais, psicológicas e mentais.

Selma também é coautora do livro Mulheres Extraordinárias, elaborado por um grupo de coaches de São Paulo.