Semana do Meio Ambiente movimentou Santana de Parnaíba

Foto: Marcio Koch /Secom

O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado todo 5 de junho. A Semana do Meio Ambiente 2021 aconteceu em Santana de Parnaíba de 5 a 12 de junho, com diversos eventos durante toda a semana que contribuiram para informar e ao mesmo tempo alertar para os problemas do meio ambiente.

Na segunda-feira (07), aconteceu no Centro Administrativo Bandeirantes a entrega das cartilhas da mastofauna, que foi apresentado pelo prefeito Marcos Tonho, a vice prefeita Rosália Dantas, a Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Veruska Carvalho e a bióloga Michele Yamashita, que fez a apresentação também da exposição que se encontra no CAB.

Durante toda a semana, a prefeitura terá eventos voltados para o cuidado do meio ambiente e ações importantes. Na terça-feira (08), ocorreu a distribuição de lápis sementes, para incentivar os alunos da rede municipal a plantar uma árvore.

Na sexta-feira, (11) foi realizada a entrega da caminhonete da fiscalização ambiental e a ação de doação de ração em troca de mudas.