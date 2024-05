Setor de Endemias de Santana de Parnaíba realiza nebulização de combate à dengue pelos bairros da cidade

Foto: Secom

Como uma das estratégias de combate à dengue, o setor de Endemias da Prefeitura de Santana de Parnaíba promoveu na última sexta-feira, 10/5, uma nova etapa de nebulização em residências de vários bairros da cidade. Com o uso de um aparelho nebulizador que atinge 30 metros de distância, e os agentes protegidos com roupa apropriada, o produto foi aplicado em espaços como terreno, quintal e área de serviço.

Além de realizar a nebulização para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, os agentes orientaram os moradores sobre os cuidados do dia a dia para, juntos, destruírem o causador da dengue endêmica que está afetando todo o país. Entre eles, eliminar: pontos com água parada, pratos de vasos com plantas, recipientes sem tampas e manter a vasilha de água dos pets sempre higienizadas.