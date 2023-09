Sistema eletrônico de processos agiliza os serviços da Prefeitura de Santana de Parnaíba

Foto: Secom

Para agilizar o andamento dos processos municipais e reduzir o consumo de papel, a Prefeitura de Santana de Parnaíba implantou o SisGEP – Sistema de Gestão Eletrônica de Protocolos, onde já é possível realizar cerca de 85% dos serviços do município.

Com a plataforma, que está disponível no site da prefeitura, o munícipe pode realizar a solicitação de anistia, corte e poda de árvores, limpeza de bueiros, informar problemas com a iluminação pública, além da abertura de protocolos em geral. Sendo possível acompanhar todo o andamento do processo.

A mesma tecnologia é utilizada pelos servidores públicos municipais, que realizam a troca de informações e as solicitações de serviços entre as secretarias por meio do sistema.

Com a tecnologia o município ainda agiliza a vida dos moradores, já que a utilização da plataforma é fácil e intuitiva, possibilitando que os moradores façam suas solicitações de forma totalmente on-line.