Dia 16 de junho: Tradição do tapete decorado no Corpus Christi em Santana de Parnaíba completa 55 anos

Fotos: Gláucia Poppe/ Newsville l Fabiano Martins/ Secom – Arquivo

Depois de dois anos suspenso, por conta da pandemia de Covid-19, evento volta a ser realizado este ano; são esperados mais de 30 mil visitantes

A tradição do tapete decorado no Corpus Christi em Santana de Parnaíba será retomada este ano, após uma paralisação de dois anos por causa da pandemia de Covid-19. A confecção dos tapetes decorados com serragem no centro histórico da cidade completa 55 anos em 2022.

Este ano serão utilizadas cerca de 10 toneladas de serragem para a confecção dos tapetes e há uma expectativa de que o evento atraia mais de 30 mil visitantes para a cidade no feriado de Corpus Christi.

Para a confecção do tapete a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Santana de Parnaíba está fornecendo cerca de 10 toneladas de serragem (80 metros cúbicos), corantes para o tingimento das serragens além dos desenhos principais que serão utilizados na confecção do tapete. A confecção do tapete, que tem início por volta das 6 horas é realizada pela igreja católica com a ajuda de mais de 1.000 pessoas das diversas comunidades católicas da cidade.

Tema

A decoração do tapete, que tem início por volta das 6 horas da manhã e segue o tema da Campanha da Fraternidade, que neste ano é “Fraternidade e Educação”. Ao longo de aproximadamente 800 metros pelas ruas do centro histórico de Santana de Parnaíba, serão colocados 60 desenhos seguindo o tema da Campanha da Fraternidade e que foram desenvolvidos pelo artista plástico, S. Maia.

Interligando os 60 desenhos que serão realizados pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, a própria comunidade realiza a decoração do tapete seguindo o tema da Campanha da Fraternidade. Além da serragem, são utilizadas tampinhas de alumínio, tampas de garrafa pet, pó de café e outros produtos recolhidos e armazenados pela própria comunidade para a confecção dos tapetes.

O tapete é utilizado na procissão onde os fiéis acompanham o sacerdote que segue com o Santíssimo Sacramento, que para os católicos simboliza a eucaristia, que representa o corpo de Cristo. A procissão ocorre após a missa principal do dia que está prevista para ocorrer a partir das 15 horas.

Este ano, por conta da pandemia a missa principal de Corpus Christi, na quinta-feira, dia 16, será realizada a céu aberto ao lado da igreja matriz de Santa Ana, no centro histórico de Santana de Parnaíba. Nas proximidades de onde ocorrerá a festa também haverá barracas comercializando artesanato e comida, além de banheiros químicos para os visitantes.

Serviço

Corpus Christi – Santana de Parnaíba

6 horas – início da confecção dos tapetes decorados pelas ruas do centro histórico

10 horas – missa na Igreja Matriz

12 horas – missa na Igreja Matriz

15 horas – missa campal seguida de procissão pelas ruas do centro histórico