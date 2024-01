Unidades Básicas de Saúde de Santana de Parnaíba realizam atualização vacinal

Foto: Secom

A imunização é um direito de todos os cidadãos e essencial para garantir a saúde das crianças, com isso a Prefeitura de Santana de Parnaíba está realizando, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) a atualização da caderneta de vacinação.

O procedimento pode ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. Estão sendo disponibilizadas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo as doses contra a Covid-19.

A Secretaria de Saúde ressalta que as vacinas são seguras e desempenham um papel importante na proteção da saúde individual e coletiva.