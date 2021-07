Vacinação em Santana de Parnaíba vai acelerar com a chegada de 1.070 vacinas da Janssen de aplicação em dose única

Foto: Divulgação Secom

A prefeitura recebeu 1.070 doses da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson, que depende de apenas uma dose para que a pessoa seja imunizada contra a COVID-19 o que vai acelerar o processo de vacinação no município.

O lote recebido pela cidade faz parte da doação feita pelos Estados Unidos de 3 milhões de vacinas ao governo brasileiro que ainda comprou mais 1,8 milhões, totalizando 4,8 milhões de doses que foram redistribuídas para estados e municípios.

Com a Janssen, agora serão 4 tipos de vacinas aplicadas na população parnaibana que conta também com os imunizantes CoronaVac, Aztrazeneca e Pfizer, que somam 56.571 doses aplicadas no município, sendo 41.923 da primeira e 14.648 da segunda dose, o que equivale a uma cobertura vacinal de 29,46% da população parnaibana na primeira dose e 14,36% com a segunda dose.

A vacinação está acontecendo na Arena de Eventos na região central e na FATEC da Fazendinha e depende de agendamento prévio dos munícipes homologados. Já nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros sem agendamento e com a simples apresentação dos documentos necessários que comprovem a faixa etária ou pertencimento aos grupos prioritários.

No último sábado, 03/07, foram imunizados os munícipes maiores de 43 anos, deficientes, professores e gestantes, na Arena de Eventos; no domingo, 04/07, foram os maiores de 43 anos, na FATEC; na segunda-feira, 05/07, foram vacinados as pessoas com mais de 41 anos na FATEC e pessoas acima de 43 anos nas USAs e UBSs; na terça-feira, 06/07, maiores de 41 anos na FATEC e maiores de 43 anos nas USAs e UBSs; na quarta- -feira, 07/07, maiores de 41 anos nas USAs e UBSs.

Coronavírus em Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba continua com a segunda menor letalidade da região oeste metropolitana do Estado de São Paulo com um total de 341 óbitos confirmados, de um total de 13.698 casos confirmados e com 24 pacientes internados. A UTI está com uma ocupação de 61% com 22 pacientes. Já os leitos de enfermaria estão com a ocupação de 5,5% no Hospital Santa Ana com 1 internado e 5,8 na UPA Fazendinha com apenas 1 internado.