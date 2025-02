Vestibular da Univesp de Santana de Parnaíba oferece 135 vagas para quatro eixos de formação

Foto: Univesp

Se você é morador de Santana de Parnaíba e está em busca de formação em universidade pública, pode preparar a mesa de estudos porque a Univesp está com 135 vagas disponíveis para o polo da cidade. O total de oportunidades contempla os eixos de licenciatura, computação, negócios e produção.

Conforme a Portaria PR Nº 14 de 31/1/25, as inscrições do vestibular para início dos cursos no 2º semestre de 2025 começaram no dia 6/2 e seguem até 7/4. Para garantir uma vaga na Universidade Virtual do Estado de São Paulo é necessário apresentar certificado do ensino médio, ou equivalente, no ato da matrícula.

A prova (objetiva e redação) está prevista para 18/5, às 13h. Já os resultados serão divulgados em 19/5. O polo da Univesp em Santana de Parnaíba está localizado na Rua Minguante, 176 – Jardim do Luar – Fazendinha. Mais informações pelo telefone 11 4154-2365 (2ª a 6ª das 13h às 22h), vestibular.univesp.br ou santana@polo.univesp.br.