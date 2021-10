Volta das atividades com os idosos no Centro de Convivência do Idoso em Santana de Parnaíba

Foto: Marcio Koch/ Secom

No primeiro dia de outubro, é celebrado o Dia Nacional do Idoso, e para comemorar essa data, a Secretaria de Assistência Social, realizou uma tarde especial para os idosos que fazem parte do Centro de Convivência do Idoso (CCI), na Arena de Eventos.

Os idosos estiveram no local e conferiram a exposição de quadros confeccionados por eles, realizaram apresentações de dança, além de receberem homenagem pelo dia.

O prefeito Marcos Tonho esteve presente no evento e falou da importância do cuidado com os idosos da cidade de Santana de Parnaíba. “ Na nossa cidade, nós cuidamos e zelamos pelos idosos todos os dias do ano com muito amor e carinho. Estamos tomando todos os cuidados necessários para que na próxima semana já retornem às atividades”.

O CCI conta com cerca de 300 idosos que participam de diversas atividades, como: vôlei, natação, academia, passeios, entre outros.