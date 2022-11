Arena Barueri recebe finais nacionais da Taça das Favelas neste sábado, dia 19

Foto: Paulo Henrique/PH Produções

Neste sábado, dia 19, a Arena Barueri sedia mais um grande evento esportivo: as finais nacionais feminina e masculina da Taça das Favelas, evento idealizado pela CUFA-Central Única das Favelas. As finais de equipes do Estado de São Paulo já foram realizadas no dia 8 de outubro na mesma Arena Barueri com grande sucesso e arquibancadas lotadas.

É a primeira vez que ocorrem finais com seleções estaduais dessa grande competição amadora. O Estado de São Paulo estará presente em ambas as decisões. As paulistas enfrentam o Rio de Janeiro às 14h e os rapazes encaram a equipe de Goiás logo em seguida. As partidas têm duração de 30 x 30 minutos.

Os portões abrem às 12h. Os vale-ingressos podem ser retirados nas bilheterias do Ginásio José Corrêa e da Arena Barueri com antecedência ou mesmo na Arena Barueri no dia dos jogos. Recomenda-se aos torcedores que cheguem com antecedência, pois o acesso é limitado. Ambos os jogos serão transmitidos ao vivo pela Rede Globo de Televisão.

Serviço

Finais das Taça das Favelas

Local: Arena Barueri, sábado, 19 de novembro de 2022

Final feminina: 14h – São Paulo x Rio de Janeiro

Final masculina: a seguir – São Paulo x Goiás

Abertura dos portões: às 12h

Entrada franca

