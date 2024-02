ABBA THE SHOW chega ao Brasil com uma turnê comemorativa e shows em principais cidades do país

Foto: Divulgação

O fenômeno mundial celebra os 50 anos de “Waterloo” e desembarca no país em abril de 2024 com oito apresentações recheadas de clássicos atemporais com participação de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres

Um dos maiores fenômenos da música pop mundial, ABBA THE SHOW confirma a tão aguardada tour pelo Brasil, com oito shows em principais cidades do país, que acontecerão de 26 de abril a 04 de maio de 2024, em espetáculos que contarão com a participação de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres e músicos da formação original.

A banda está prestes a desembarcar no país para shows eletrizantes, prometendo levar os fãs em uma jornada mágica pela incrível história do icônico quarteto sueco.

Será uma homenagem aos 50 anos da canção ”Waterloo”, que foi originalmente escrita como uma canção para o Festival Eurovisão da Canção de 1974, depois que o grupo terminou em terceiro lugar com “Ring Ring” no ano anterior. A letra da canção é sobre uma mulher que se rende a um homem e promete amá-lo, fazendo-se referência à Batalha de Waterloo ocorrida em 1815 e onde Napoleão foi derrotado e se viu obrigado a render-se e exilar-se na Ilha de Santa Helena. A canção provou ser uma boa escolha. Ganhou o Melodifestivalen 1974 (em sueco) em fevereiro e ganhou o Festival Eurovisão da Canção 1974 (ESC) em 6 de abril.

“ABBA THE SHOW” é um fenômeno global, realizando cinco vezes mais shows que a formação original nos anos 60, totalizando 714 apresentações para mais de 2 milhões de espectadores em mais de 40 países. O sucesso é incontestável, com três shows esgotados no Hollywood Bowl (2004, 2009 e 2010) e uma marcante apresentação para mais de 70 mil pessoas no vale do Anhangabaú, em São Paulo, em 2011.

No Brasil, a banda fará o primeiro show em Curitiba, no dia 26 de abril de 2024 (sábado), passando, em seguida, por Florianópolis em 27 de abril de 2024 (domingo) e Porto Alegre no dia seguinte, 28 de abril. Após, o grupo segue para Goiânia onde se apresentará no dia 30 de abril de 2024 (quinta) e desembarca na maior cidade da América Latina, São Paulo, para show no dia 01 de maio de 2024 (quarta). No outro dia, é a vez de Brasília (02/05/2024 – quinta). Em 03 de maio de 2024 (sexta), a banda passa pela capital mineira Belo Horizonte, encerrando com chave de ouro em Ribeirão Preto no dia 04 de maio de 2024 (sábado).

Cada data representa uma oportunidade única para os fãs vivenciarem a atmosfera mágica e envolvente do espetáculo, que não apenas celebra os icônicos sucessos do ABBA, mas também apresenta uma narrativa musical envolvente. Cada cidade receberá um espetáculo vibrante que transportará o público para a época dourada da música pop. Prepare-se para uma experiência única e envolvente, onde os clássicos atemporais ganharão vida de uma maneira que só “ABBA THE SHOW” pode proporcionar.

Formado por Camila Dahlin, Katja Nord Mats Ronander, Janne Schaffer, Uffe Anderson, e músicos que acompanharam o quarteto entre eles Lasse Jonsson e Finn Sjobërg, além de membros da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres regida pelo Maestro Matthew Freeman, o show propõe uma viagem no tempo numa mágica jornada através da história do ABBA, quando Bjorn, Benny, Agnetha Frida se apresentavam juntos. Uma extravagância musical de duas horas de duração com os maiores sucessos, incluindo “Waterloo”, “SOS”, “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Money Money Money”, “Knowing Me Knowing You” e muito mais.

O ABBA continua sendo um fenômeno e um ícone musical, mantendo-se em alta mesmo após todos esses anos. Como destacado pela Revista Bent, é “uma extravagância musical de 2 horas” e, segundo a Magazine – The UK, é “verdadeiramente imperdível”.

Sobre a banda:

Há quase meio século nascia na Suécia um dos maiores fenômenos da música pop mundial ABBA. O quarteto formado por Benny, Bjorn, Agnetha e Frida, bateu todos os recordes, transcendeu horizontes e atravessou o tempo como um dos mais genuínos e bem sucedidos grupos musicais de todos os tempos.

Separados há mais de quatro décadas, nunca anunciaram um fim, mas uma nova reunião sempre foi aguardada por diferentes gerações de fãs. Seus inúmeros hits ganharam força com a criação do musical Mamma Mia, que virou filme tornando-se uma das maiores bilheterias do cinema e do teatro musical.

O aguardado retorno em estúdio ocorreu em 2021 para acompanhar o projeto ABBA Voyager, um espetáculo tecnológico que recriou em computador o quarteto pop que nunca mais voltou aos palcos.

Para felicidade dos seus fãs, um projeto musical moldado com excelência, fez o que a banda não poderia mais fazer. Viajar pelo mundo apresentando-se para mais de dois milhões de pessoas com a mesma maestria sonora e visual da formação original.

Há duas décadas ABBA THE SHOW , criado por Camila Dahlin, Katja Nord, Matthew Freeman, Uffe Anderson e Lasse Jonsson músicos que acompanharam o quarteto, ganhou projeção mundial e vem lotando apresentações em mais de 40 países.

SERVIÇOS - “ABBA THE SHOW” TOUR 2024 BRASIL

26/04 - CURITIBA

Data: 26/04/2024

Abertura da casa: 19:30 | Show Time: 21:00

Local: Teatro Positivo

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza

Ingressos: Disk Ingressos

Compras de ingressos: https://www.diskingressos.com.br/event/6325

27/04 - FLORIANÓPOLIS

Data: 27/04/2024

Abertura da casa: 14:00 | Show Time: 20:00

Local: P12

Endereço: Serv. José Cardoso de Oliveira, 762 – Jurerê Internacional, Florianópolis

Classificação etária: 18 anos

Ingressos: Sympla

Compras de ingressos: ABBA THE SHOW – Sympla Bileto – Compre seu ingresso online

28/04 - PORTO ALEGRE

Data: 28/04/2024

Abertura da casa: 18:30 | Show Time: 20:00

Local: Auditório Araújo Vianna

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, 685

Classificação etária: 16 anos

Ingressos: Sympla

Compras de ingressos: ABBA THE SHOW – 28/04/24 – Sympla Bileto – Compre seu ingresso online

30/04: GOIÂNIA

Data: 30/04/2024

Abertura da casa: 20:00 | Show time: 21:30

Local: Centro de Convenções PUC

Endereço: Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Av. Engler, 507

Ingressos: Bilheteria Digital

Compras de ingressos: Bilheteria Digital | Ingressos Abba The Show Tour Brazil 2024

01/05: SÃO PAULO

Data: 01/05/2024

Abertura da casa: 18:00 | Show Time: 19:30

Local: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP

Classificação etária: 14 anos

Ingressos: Ticket 360

Compras de ingressos: Abba The Show Tour 2024 – Ticket360

02/05: BRASÍLIA

Data: 02/05/2024

Abertura da casa: 18:30 | Show Time: 20:00

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Endereço: SDC – Ulysses Guimarães, Brasília – DF, 70655-775

Classificação etária: 14 anos

Ingressos: Bilheteria Digital

Compras de ingressos: Bilheteria Digital | Ingressos Abba The Show Tour Brazil 2024

03/05: BELO HORIZONTE

Data: 03/05/2024

Abertura da casa: 19:30 | Show Time: 21:00

Local: Arena Hall

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 – Savassi, Belo Horizonte / MG

Ingressos: Sympla

Compras de ingressos: ABBA – THE SHOW – Sympla Bileto – Compre seu ingresso online

04/05: RIBEIRAO PRETO

Data: 04/05/2024

Abertura da casa: 19:30 | Show Time: 21:00

Local: MultiPlan Hall

Endereço: Shopping Center – Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540 – Jardim Nova Aliança, Ribeirão Preto – SP, 14026-900.

Ingressos: TicketMaster

Compras de ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/abba-the-show—ribeirao-preto

Obs: Em todos os shows a forma de pagamento e eventuais opções de parcelamento dependerão do local e poderão ser verificados diretamente no site de compra de ingressos informados.

Acompanhe todas as novidades pelo o instagram: ABBA THE SHOW (@abbatheshowoficial) • Instagram photos and videos

Site com link de compra de todas as praças: https://www.abbatheshow.com.br/