Anhanguera Parque Shopping suspende temporariamente as atividades até 19 de março

Somente as operações essenciais estarão abertas durante o período da Fase Vermelha

A partir deste sábado (dia 06 de março), o Anhanguera Parque Shopping passa a atender os clientes apenas nas lojas consideradas essenciais e pelo canal de Delivery. O objetivo é manter o atendimento com conforto e segurança aos clientes em função das medidas adotadas para minimizar os riscos de disseminação do coronavírus na cidade de Cajamar.

O Anhanguera Parque Shopping segue as orientações dos órgãos de saúde competentes para esse período de duas semanas, até o dia 19 de março. E para facilitar o acesso às compras, intensificou o canal da Vitrine Virtual no site do empreendimento. Por esse canal é possível receber informações das lojas participantes e a mecânica de funcionamento para compra, pagamento e recebimento da encomenda.

Anhanguera Parque Shopping

O Anhanguera Parque Shopping é o primeiro e único mais moderno centro de compras de Cajamar que oferece a seus clientes uma ampla gama de serviços e lojas, a fim de facilitar e garantir a satisfação e o bem-estar do público. O Shopping conta com o Sonda Supermercados, Lojas Americanas, Marabraz, Grupo Cine e grandes marcas como TNG, Chilli Beans, Cacau Show, Havaianas, Burger King, O Boticário, Óticas Carol, Claro, Kings Sneakers, Panobianco Academia e muito mais, unindo diversão, lazer, gastronomia, moda e serviço em um único lugar.

Horário de funcionamento Lojas: Segunda a sábado: 10hs às 22hs / domingos e feriados: 14hs às 20hs | Praça de Alimentação: Segunda a domingo: 10hs às 22hs.

Horário de funcionamento Sonda Supermercados: Segunda a sábado: 8hs às 23hs / domingos e feriados: 8hs às 22hs.

Horário de funcionamento Panobianco Academia: Segunda a quinta: 6hs às 23h / Sexta: 6hs às 22hs / sábado: 9hs às 17hs, domingo e feriado: 9hs às 14hs.

Serviço

Endereço: R. Jean Anastace Kovelis, 123 – Polvilho, Cajamar – SP

