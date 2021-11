Barueri – Educação recebe mais uma carga de 7,5 mil computadores para estudantes e professores

Fotos: Júnior Holanda/ Secom

Na manhã de hoje (dia 17) chegaram à Secretaria da Educação mais duas carretas contendo 7.500 computadores chromebooks. Com mais essa carga, as 110 escolas da rede somarão a conquista de 30 mil equipamentos, disponíveis para professores e alunos implementarem muita tecnologia em todas as aulas.

O secretário de Educação, Celso Furlan, acompanhou a chegada dos novos computadores e destacou os investimentos realizados. “A Educação da nossa cidade segue sendo uma das referências para todo o Brasil. Investir em educação tecnológica de qualidade, na formação de professores e escolas bem estruturadas é garantir ensino de qualidades para todos os estudantes”, disse.