Boas dicas – 7 trends gastronômicas para os próximos anos

Foto: Divulgação

Saiba o que o mercado gastronômico promete para o futuro e como essas tendências vão fisgar o público!

O mercado gastronômico está em constante evolução e, nos próximos anos, novas tendências prometem transformar a maneira como consumimos e experimentamos os alimentos.

Impulsionadas por mudanças no comportamento do consumidor, avanços tecnológicos e preocupações ambientais, essas tendências têm o potencial de impactar a indústria de alimentos.

Aqui estão algumas das principais inovações que podemos esperar ver ganhar força nos restaurantes nos próximos anos, prepare-se!

⦁ Alimentos à base de plantas

A alimentação à base de plantas já é uma tendência em crescimento nos últimos anos, mas promete se consolidar ainda mais. Com o aumento da conscientização sobre os impactos ambientais da produção de carne e laticínios, muitas pessoas estão optando por alternativas mais sustentáveis e saudáveis.

Produtos como hambúrgueres, salsichas e até queijos feitos de vegetais estão se tornando cada vez mais comuns nas prateleiras dos supermercados e nos cardápios de diversos restaurantes.

E a inovação nessa área não para. Empresas estão investindo em tecnologia para criar alimentos que imitam a textura, o sabor e até mesmo a aparência da carne, sem prejudicar o meio ambiente.

A crescente demanda por dietas veganas e vegetarianas está levando chefs e marcas a explorarem novas maneiras de criar pratos saborosos e nutritivos utilizando ingredientes como grãos, leguminosas e vegetais.

0. Sustentabilidade

A sustentabilidade é uma necessidade para o futuro da gastronomia. Tanto os consumidores quanto as empresas estão cada vez mais conscientes da urgência em adotar práticas sustentáveis em suas rotinas.

Isso inclui desde a escolha de fornecedores que utilizam métodos de produção ecologicamente corretos até a redução de desperdício de alimentos e o uso de embalagens biodegradáveis.

Nos próximos anos, espera-se que os restaurantes adotem ainda mais políticas de redução de resíduos, como o uso de produtos sazonais e locais, compostagem e até mesmo a criação de seus próprios sistemas de cultivo, como hortas verticais. A economia circular será uma tendência importante, com o objetivo de garantir que nada seja desperdiçado ao longo de toda a cadeia produtiva.

0. Experiências gastronômicas integradas

Com a crescente digitalização da vida cotidiana, os consumidores buscam mais do que apenas uma refeição. Eles querem experiências. Isso inclui a combinação de alimentos com arte, música, design e até mesmo tecnologia.

Restaurantes estão começando a pensar em ambientes imersivos, onde a gastronomia é apenas uma parte de um evento maior, proporcionando ao cliente uma experiência sensorial completa.

Essas experiências gastronômicas integradas não se limitam a estabelecimentos físicos. Serviços de entrega de comida estão inovando, oferecendo experiências completas com pratos, playlists, dicas de harmonização de bebidas e até mesmo vídeos tutoriais para que os consumidores possam recriar a experiência em casa.

0. Uso de tecnologia com as inteligências artificiais

A inteligência artificial (IA) está se tornando cada vez mais presente no setor de alimentos e bebidas. Desde sistemas que ajudam a prever a demanda de pratos em restaurantes até chatbots que auxiliam na escolha do cardápio, a tecnologia está revolucionando a maneira como comemos.

Um exemplo claro são as plataformas de delivery, que estão utilizando IA para otimizar rotas de entrega, prever pedidos com base em histórico de consumo e até sugerir pratos com base nas preferências do cliente.

Além disso, a automação também está ganhando espaço em cozinhas profissionais. Robôs que cozinham, cortam e até preparam bebidas já são uma realidade em algumas partes do mundo. Essas inovações aumentam a eficiência e permitem que os chefs se concentrem em aspectos mais criativos do processo gastronômico.

0. Bebidas inovadoras

As bebidas também estão seguindo o caminho da inovação. A demanda por bebidas não alcoólicas, porém sofisticadas, está em alta, com o surgimento de coquetéis sem álcool, mas que ainda proporcionam uma experiência única e diferenciada ao consumidor.

Bebidas fermentadas, como kombuchas e kefir, estão se tornando populares devido aos seus benefícios à saúde.

Outro movimento que vem ganhando força é o uso de ingredientes inusitados nas bebidas, como infusões de ervas, flores e até cogumelos. A ideia é oferecer aos consumidores uma experiência diferente, saudável e, ao mesmo tempo, inovadora.

Esses produtos estão cada vez mais presentes em bares e restaurantes de shopping, que buscam atrair um público interessado em opções mais saudáveis e criativas.

0. Comida conforto e nostalgia

Em tempos de incerteza, as pessoas tendem a buscar conforto em alimentos que remetem à infância ou a momentos de segurança e felicidade. Isso explica o aumento da popularidade de pratos tradicionais, como lasanhas, escondidinhos e doces caseiros.

A chamada “comida conforto” faz com que os consumidores se sintam emocionalmente conectados às refeições, proporcionando uma experiência além do paladar.

Nos próximos anos, espera-se que essa tendência continue a crescer, com os restaurantes investindo em pratos que remetem à simplicidade e ao aconchego. Ao mesmo tempo, chefs estão repaginando esses clássicos, adicionando toques modernos e ingredientes de alta qualidade, sem perder a essência tradicional.

0. Pratos clássicos de volta

Pratos clássicos e até mesmo técnicas culinárias tradicionais estão voltando com força total. A valorização da culinária regional e das receitas de família estão ganhando destaque nos cardápios, com os consumidores buscando autenticidade e conexão com suas raízes.

Muitas vezes, esses pratos são reinterpretados com uma abordagem contemporânea, mas sem perder o respeito pela tradição.

O uso de ingredientes locais e de técnicas antigas, como o slow cooking, estão se tornando cada vez mais comuns em restaurantes de alta gastronomia e também em estabelecimentos mais acessíveis.

Objetivos de mercado

A gastronomia não é apenas sobre sabor, mas também sobre negócios. Nos próximos anos, veremos um foco ainda maior nas estratégias de mercado das empresas do setor alimentício.

A personalização de menus, por exemplo, é uma tendência crescente. Restaurantes estão utilizando dados para proporcionar experiências personalizadas, adaptando os cardápios às preferências de seus clientes.

As empresas estão cada vez mais atentas às demandas dos consumidores por transparência e responsabilidade social. Isso inclui desde a origem dos ingredientes até práticas de sustentabilidade. Investir em tecnologia, inovação e responsabilidade ambiental será fundamental para conquistar a lealdade de um público cada vez mais exigente.

Em resumo, as tendências gastronômicas para os próximos anos indicam um movimento em direção à sustentabilidade, tecnologia e à valorização de experiências emocionais.

Essas inovações moldarão o futuro da gastronomia, desde estabelecimentos de alta gastronomia, mas também em locais mais populares como redes de restaurante de shopping. A busca por inovação e autenticidade será o grande motor da transformação no setor alimentício.