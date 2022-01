Boletim de Feriado: Confira as condições de tráfego no Sistema Castello-Raposo

Cerca de 1,2 milhão de veículos devem realizar o deslocamento característico de feriado no Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel durante a operação especial de Ano Novo, que tem início na zero hora de quinta-feira (30/12) e se estende até meia-noite de domingo (02/01). No Sistema Castello-Raposo a expectativa da CCR ViaOeste é que o movimento seja de 524 mil veículos. A CCR RodoAnel prevê fluxo de 750 mil veículos no trecho oeste do Rodoanel.

Na quinta-feira (30/12) a previsão da CCR ViaOeste é que o fluxo de veículos seja maior das 16 às 19 horas. Na sexta-feira (31/12), o movimento deve ser intenso das 9 às 12 horas. No retorno, a concessionária estima maior fluxo no sentido capital no domingo (02/01), das 11 às 22 horas. No trecho oeste do Rodoanel, a concessionária prevê movimento intenso na quinta-feira, das 15 às 18 horas. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

Um dos principais alertas das concessionárias para este período de festas é para que os condutores nunca a dirijam após terem ingerido qualquer quantidade de bebida alcóolica. É importante destacar que a legislação é bastante rigorosa e há o trabalho frequente de fiscalização realizado pela Polícia Militar Rodoviária para coibir essa infração.

Ao longo do feriado, a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Polícia Militar Rodoviária reforçam as ações de fiscalização nas rodovias, inclusive por meio das 74 câmeras instaladas no Sistema Castello-Raposo e dos 110 equipamentos de monitoramento no trecho oeste do Rodoanel, todos ligados ao Centro de Controle Operacional (CCO) das concessionárias.