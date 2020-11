Camarão ao Catupiry no Coco Verde é o novo prato especial da sexta-feira no Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp

Foto: Divulgação

Estreia nesta sexta-feira o Camarão ao Catupiry no Coco Verde. Este será o novo prato especial de todas as sextas no Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp. Essa receita substitui a Lagosta Sapateira ao Thermidor, que deve retornar ao cardápio especial até dezembro.

Os demais pratos especiais do evento continuam os mesmos. Na quinta-feira, o prato especial é a Caranguejada. A partir de agora, a sexta-feira vai ser o dia do Camarão ao Catupiry no Coco Verde. Todo sábado tem Ostras e todo domingo é dia do Fettuccine Alfredo com Camarão no Parmesão Grana Padano.

Tudo isso sem contar as dezenas de opções para comer o quanto quiser no Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição 2020. Entre as grandes atrações de todos os dias, destaque para os Camarões Assados servidos nas mesas e a Paella à Marinera, gigante, feita num tacho de mais de um metro de diâmetro.

Peixes

Mas o evento oferece ainda muitas outras opções para comer o quanto quiser. Toda semana, por exemplo, o público encontra receitas preparadas com vários peixes. Quem for ao Festival nesta semana (de 29/10 a 1º/11), vai encontrar Filhote Grelhado ao Molho de Limão, Meca ao Molho de Alcaparras e Ervas, Pescada Branca ao Molho de Laranja e Gengibre, entre outras opções.

Casquinha de Siri e Acarajé são servidos à vontade na recepção do público. Ao entrar no salão do festival, as pessoas encontram um completo buffet de saladas diversas, que incluem várias opções com frutos do mar. Quem for ao evento também tem à disposição todos os pratos de acompanhamento, os peixes da semana e os camarões e a paella, as grandes atrações do evento.

Crianças

Pelo preço fixo de R$ 98,90 por pessoa, o público pode comer, quantas vezes quiser, todas as opções oferecidas (exceto bebidas e sobremesas). Crianças de até cinco anos, não pagam o valor do Festival. De seis a dez anos, pagam metade do preço. No Festival não há cobrança de taxa de serviço.

O Festival do Pescado e Frutos do Mar funciona de quinta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. Às quintas e sextas, o horário é das 18h às 22h. Aos sábados, funciona das 12h às 22h. Aos domingos, só tem almoço, das 12h às 17h. É recomendável fazer reservas antecipadamente.

Segurança

O público pode ficar tranquilo quanto à segurança. Os Festivais Gastronômicos Ceagesp cumprem todas as determinações das autoridades de saúde e da prefeitura. A entrada só é permitida com o uso de máscara e após medição de temperatura corporal. Na entrada, há um totem de álcool em gel, além de tapete sanitizante.

As mesas estão dispostas com espaçamento uma das outras, assim como as cadeiras. Cada mesa conta ainda com álcool em gel à disposição. Para se servir no buffet, a pessoa precisa utilizar luvas descartáveis disponíveis no local. Todos os colaboradores contam com equipamentos de proteção individual. Isso sem contar que há limitação do número de pessoas de acordo com as regras estabelecidas para o funcionamento do evento.

O acesso é pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo-SP). O estacionamento, também no Portão 4, tem preço fixo especial para os frequentadores do Festival.

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição 2020

Quando: Até 20 de dezembro.

Horários: Quinta e sexta, das 18h às 22h (somente jantar). Sábado, das 12h às 17h (almoço) e das 18h às 22h (jantar). Domingo, das 12h às 17h (somente almoço).

Preço: R$ 98,90 por pessoa. Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam metade do valor do Festival. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte.

Onde: No Espaço Gastronômico Ceagesp

Endereço: Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo – SP).

Estacionamento: Portão 4, com preço fixo especial para o festival.

Reservas: https://festivaisceagesp.com.br/reservas/ .