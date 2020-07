Campanha de vacinação contra o sarampo foi intensificada em todos os municípios até o dia 31/08

Acompanhando a Secretaria de Estado da Saúde, Barueri iniciou na quarta-feira (dia 15) a campanha de intensificação da vacinação contra o sarampo, cujo encerramento está previsto para 31 de agosto de 2020. Trata-se da imunização por meio da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba.

As doses estão disponíveis em todas as 18 salas de vacina do município e são destinadas a pessoas de seis meses de vida a 49 anos, seguindo as seguintes determinações:

- crianças de seis meses a um ano de idade tomam a dose zero, que não é contabilizada no Calendário Nacional de Imunizações, mas é recomendada devido a circulação do vírus;

- pessoas de 1 a 29 anos que ainda não tomaram as duas doses previstas no Calendário Nacional;

- pessoas de 30 a 49 anos que não estiverem com as doses em dia. Nessa faixa etária é necessário que a pessoa tenha tomado ao menos uma dose da tríplice viral.

É necessário apresentar a carteira de vacinação nos postos de saúde para que o profissional avalie a necessidade ou não da aplicação.

Não devem tomar a vacina bebês menores de seis meses, pessoas imunodeprimidas e gestantes. É importante que o responsável informe se a criança tem alergia à proteína lactoalbumina, presente no leite de vaca, para que seja aplicada vacina sem esse componente.

Estão sendo adotados todos os protocolos sanitários nas salas de vacina para conter a disseminação do novo coronavírus. Isso inclui uso obrigatório de máscaras, distanciamento de dois metros entre uma pessoa e outra e disponibilização de álcool em gel 70%, dentre outras medidas.

Salas de vacina em Barueri

Em Barueri algumas salas de vacina já retornaram às suas Unidades Básicas de Saúde, enquanto outras permanecem em prédios públicos próximos às UBSs. A vacinação está ocorrendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nos seguintes locais:

UBS LOCAL DE VACINAÇÃO ENDEREÇO UBS Amaro José de Souza Na própria UBS R. Petrolina, 178 – Jd. Mutinga UBS Armando Gonçalves de Freitas Ginásio de Esportes Dalmo Martins Duarte R. Padre Cícero Romão, 384 – Pq. Imperial UBS Maria Magdalena Macedo Maternal Maria de Menezes Bezerra R. Petrolina, 710 – Jd. Mutinga UBS Benedito de Oliveira Crudo EMEF Raposo Tavares Rua Silveira, 15 – V. Boa Vista UBS José Francisco Caiaba Biblioteca Luiz Fernandes R. Rio Paraná, 240 – Nova Aldeinha / Aldeia UBS João de Siqueira Na própria UBS R. Canal da Mancha, 259 – Jd. Reginalice UBS Pastor José Roberto Rossi EMEI Complexo Educacional Prof. Carlos Osmarinho R. das Margaridas, 182 – Jd. Flórida UBS Dra. Elizabeth Izilda Duleba EMEF Elizabeth Parminondi Romero R. Iepe, 11 – Jd. Graziela UBS Hermelino Liberato Filho CRAS Jd. Belval R. Casemiro de Abreu, 239 – Jd. Belval UBS Pedro Izzo Biblioteca Municipal Salomão Cruz Av. Cachoeira – V. Pindorama UBS Dra. Kátia Kohler (antiga UBS Maria de Lourdes Hernandez Matos) Na própria UBS R. Maria de Fátima, 591 – Engenho Novo UBS Raquel Sandrini Ruela EMEF Francisco Zacarioto R. Ipanema, 420 – Jd. Maria Helena UBS Maria Francisca de Melo EMEF Mario Joaquim Estrada dos Pinheiros, 193 – Pq. Viana UBS Hélio Berzaghi EMEI Marly Teixeira de Almeida Av. Marginal Direita, 45 – Jd. Paulista UBS Vince Nemeth EMEF Prof. Dalva Fogaça Av. Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 1127 – Jd. Silveira UBS Edini Cavalcante Consoli Na própria UBS R. João Cabral de Melo Neto, 66 – Jd. Tupã UBS Dr. Adauto Ribeiro EMM Ilda Martins Holanda da Silva R. Regina, 279 – Pq. dos Camargos UBS Julio Lizart EMEIEF Benedito Adherbal Farbo R. Orinoco, 153 – Vale do Sol

Importante: Em Santana de Parnaíba procurar as UBSs. Em Alphaville, a UBS Alphaville – Tamboré.