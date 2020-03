CCR reforça atendimento a caminhoneiros para combater coronavírus

O Grupo CCR reforçou, desde a segunda-feira, 23, a rede de atendimento do Estrada para a Saúde, programa criado para acompanhamento contínuo e gratuito dos caminhoneiros. O objetivo é ampliar a orientação e o atendimento a esses profissionais do volante com objetivo de conter o avanço do novo coronavírus. Além dos postos fixos na CCR AutoBAn, localizado na rodovia dos Bandeirantes (km 56) e na CCR ViaOeste, na Castelo Branco (km 57), que já funcionam em regime especial, o caminhoneiro também poderá buscar orientações em rodovias administradas por outras concessionárias do Grupo CCR. Confira os locais: CCR NovaDutra: as bases de atendimento estão localizadas no Posto Arco Iris, em Roseira, no km 82 da Rodovia Presidente Dutra, e na Base do SOS Usuário da CCR NovaDutra, km 206 pista sentido São Paulo, na cidade Japeri (RJ); CCR RodoNorte: o centro de atendimento estará na BR 277 (km 137), entre Curitiba e Ponta Grossa; CCR ViaSul: a concessionárias vai montar 4 bases (BR-101, no km 67 sentido sul; BR-290, no km 77 sentido oeste; BR-386, no km 374 sentido sul; e na BR-386, no km 190 sentido norte); CCR MSVia: a concessionária terá postos de atendimento em 5 Bases Operacionais do SAU que contam com suporte avançado (km 128, Naviraí; km 331, Rio Brilhante; km 478, Campo Grande; km 629, São Gabriel do Oeste e km 740, Coxim). Criado em 2006, o Estrada para a Saúde já realizou mais de 250 mil atendimentos em serviços de saúde e qualidade de vida para caminhoneiros em rodovias nas quais o Grupo CCR atua.