CCR RodoAnel conclui Operação Ano Novo com fluxo de 806 mil veículos

Foto: Divulgação CCR

Foram realizados 527 atendimentos pela concessionária durante o feriado

A CCR RodoAnel informa que 806 mil veículos utilizaram o trecho oeste do Rodoanel entre a 0h de quarta-feira (30/12) e 24 horas de ontem (03/01), período da Operação Ano Novo. A previsão inicial era 807 mil de veículos.

Toda a Operação Especial foi acompanhada pelo Centro de Controle da concessionária, Polícia Militar Rodoviária e ARTESP. No período, a CCR RodoAnel registrou dois acidentes, com uma pessoa ferida. Não foi registrada morte. No total, foram realizados 527 atendimentos pela concessionária, incluindo os serviços das equipes de inspeção de tráfego, guinchos e atendimento pré-hospitalar.

Confira os principais tipos de atendimento realizados:

Pane mecânica – 185 atendimentos

Pneu furado – 38 atendimentos

Pane seca – 17 atendimentos

Superaquecimento do motor – 14 atendimentos

Bateria descarregada – 9

Pane elétrica – 7 atendimentos