CCR RodoAnel doa mais de 200 cobertores para a comunidade em Osasco

Foto: Divulgação

Como vem fazendo anualmente, a CCR Rodovias entra na corrente de solidariedade e dedica atenção especial a moradores de rua e comunidades lindeiras às rodovias neste inverno. A CCR Rodoanel realizou na tarde de ontem, quinta-feira (30), a entrega de 234 cobertores para os moradores da comunidade do Limite no bairro Santa Maria, próximo ao Rodoanel Oeste, no município de Osasco. A ação faz parte da campanha de inverno sob coordenação e estratégia de impacto do Instituto CCR.

“Ações de solidariedade como esta reforçam o compromisso da CCR, por meio do Instituto e da CCR Rodovias, com a responsabilidade social. Além das doações realizadas hoje no bairro Vila Maria, também apoiamos instituições como ONGs, CUFA e Gerando Falcões. São iniciativas que possuem sinergias entre si, transformando a vida das pessoas e deixando um legado para a sociedade”, afirma Jéssica Trevisam, Gerente de Responsabilidade Social do Instituto CCR.

Campanha interna

As Unidades da CCR Rodovias também estão mobilizadas para a arrecadação de peças de roupas para a campanha Gerando Novos Caminhos, em parceria com a Gerando Novos Falcões. A iniciativa segue até 31 de julho. As peças arrecadadas na campanha serão destinadas ao Bazar da Gerando Falcões, que irá disponibilizar as roupas em seu e-commerce e lojas físicas, projeto de geração de renda aos jovens do projeto e formação cidadã e economia circular.

Sobre a CCR RodoAnel: A concessionária é responsável pela administração dos 32 quilômetros do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, importante via que integra as Rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Régis Bittencourt. A RodoAnel é a sétima concessionária a integrar o Grupo CCR

Sobre Grupo CCR: O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br