CCR RodoAnel estima que mais de 1.400 mil veículos devem trafegar pelo trecho oeste do Rodoanel Mário Covas (SP 021)

Foto: CCR

A CCR RodoAnel estima que 1.405.570 veículos devem trafegar no trecho oeste do Rodoanel Governador Mário Covas (SP 021), entre a 00h:00 da próxima quarta-feira, 15/11, e 24h de segunda-feira, 20.11, durante os feriados da Proclamação da República e Dia da Consciência Negra.

A Concessionária prevê movimento intenso na sexta-feira (17/11), das 16 às 20 horas. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

Durante a operação especial de feriado, toda a frota de veículos da Concessionária estará em plena atividade para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico, que pode ser solicitado gratuitamente pelo WhatsApp (11) 2664-6140, ou 0800 773 6699, 24 horas por dia.

Todo o trecho oeste do Rodoanel é monitorado através do Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR RodoAnel, 24 horas por dia, em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 110 câmeras de Circuito Fechado de TV.

Horários de Maior Movimento

Sexta-feira – 17/11

Entre 16h e 20h (sentido Régis Bittencourt/ Litoral).

Tráfego normal em todos os outros dias.

Acostamento

Nestes feriados, a concessionária solicita aos motoristas, atenção redobrada em relação ao uso do acostamento. Haverá distribuição de folhetos nas praças de pedágios e veiculação de mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).

O uso indevido do acostamento é uma infração de trânsito gravíssima e o motorista pode gerar até 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Portanto, o dispositivo deve ser utilizado apenas em casos de emergência.

- Use o acostamento em caso de troca de pneu, pane no veículo, problemas mecânicos ou de saúde.

- Ao parar, ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo, se possível. Acione a concessionária e deixe todos os ocupantes fora do veículo, distante da rodovia, atrás de uma defensa metálica ou barreira.

- Não pare no acostamento para comprar produtos de ambulantes. Você coloca todos em risco com essa atitude!

- Em hipótese alguma, utilize o acostamento como faixa de rolamento para fazer ultrapassagens.

Movimento Afaste-se

Neste feriado, a Concessionária recomenda aos motoristas que ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro.

Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada. O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando a estes profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

Canais de atendimento

Caso o usuário precise de auxílio durante a viagem pode entrar em contato 24h com a CCR RodoAnel pelo 0800 773 6699. Informações sobre as condições de tráfego podem ser conferidas no site www.rodoaneloeste.com.br e também pelo WhatsApp.

Nesta ferramenta, o atendimento é feito por meio de Inteligência Artificial, que a partir da interação entre o cliente e o aplicativo, fornece as informações solicitadas pelos usuários ou direciona para a equipe de atendimento da concessionária, que dará continuidade no processo por meio do próprio WhatsApp.

Para utilizar esse serviço, o cliente deve salvar o número (11) 2664-6140 para atendimento da CCR RodoAnel. O botão WhatsApp, presente na versão mobile e desktop do site da concessionária direciona automaticamente para o aplicativo ou versão web. Em situações onde há urgência, a equipe de atendimento que está no Centro de Controle Operacional assume imediatamente o contato.

Plantão de Feriado

Para conferir maior agilidade à transmissão de informações aos veículos de imprensa e aos usuários, a CCR RodoAnel disponibiliza em seu site www.rodoaneloeste.com.br, em tempo real e ininterruptamente, as condições de tráfego do Trecho Oeste do Rodoanel.