CCR RodoAnel prevê que 1.422.587 veículos devem trafegar pelo trecho oeste do Rodoanel Mário Covas (SP 021) durante o feriado do aniversário da cidade de São Paulo

Foto: CCR

A CCR RodoAnel estima que 1.422.587 mil veículos devem trafegar no trecho oeste do Rodoanel Governador Mário Covas (SP 021), entre a 0h da manhã de 24/01/24 (quarta-feira) e 23h59 de segunda-feira, 29/01/24, durante o feriado do aniversário da cidade de São Paulo que completará 470 anos na próxima quinta-feira, dia 25/01/24.

A Concessionária prevê movimento intenso na quarta-feira (24/01), das 16 às 19 horas. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado que será no domingo.

Durante a operação especial de feriado, toda a frota de veículos da Concessionária estará em plena atividade para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico. Os canais de atendimento da Concessionária são: WhatsApp (11) 2664-6140 e 0800 773 6699, com funcionamento 24 horas por dia.

Todo o trecho oeste do Rodoanel é monitorado através do Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR RodoAnel, 24 horas por dia, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluí 109 câmeras de Circuito Fechado de TV.



Horário de Maior Movimento

Quarta-feira – 24/01 Entre 16h e 19h (sentido Régis Bittencourt/ Litoral).

Tráfego normal em todos os outros dias.

Dicas de Segurança

A CCR RodoAnel ressalta a importância dos motoristas realizarem a checagem dos principais itens de segurança dos veículos: pneus, freios, faróis, lanternas. Além da manutenção preventiva do veículo, a CCR RodoAnel reforçará dicas de segurança nos Painéis de Mensagem Variável (PMVs), através de frases de conscientização sobre cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e uso do celular ao dirigir.

Movimento Afaste-se

Neste feriado, a Concessionária recomenda aos motoristas que ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro.

Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h do limite regulamentado para a estrada. O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando a estes profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

Pagamento por Aproximação

Visando proporcionar mais conforto aos motoristas durante as viagens, a CCR RodoAnel disponibiliza o pagamento das tarifas, com cartão de débito e crédito por aproximação, em todas as praças de pedágio nas rodovias administradas pela Concessionaria.

Plantão de Feriado

Para conferir maior agilidade à transmissão de informações aos veículos de imprensa e aos usuários, a CCR RodoAnel disponibiliza em seu site www.rodoaneloeste.com.br, em tempo real e ininterruptamente, as condições de tráfego do Trecho Oeste do Rodoanel.

Plantão de Assessoria de Comunicação

Rosângela Bezerra – (11) 99940-8526

rosangela.bezerra@grupoccr.com.br



Sobre a CCR RodoAnel: A concessionária é responsável pela administração dos 32 quilômetros do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, importante via que integra as Rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Régis Bittencourt. A RodoAnel é a sétima concessionária a integrar o Grupo CCR

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br