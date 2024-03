CCR RodoAnel prevê que 553 mil veículos devem trafegar pelo trecho oeste do Rodoanel Mário Covas (SP-021) no feriado de Páscoa

Operação Especial de Feriado inicia às das 00 horas de sexta-feira (29/03)

e encerrará às 24 horas de domingo (31/03)



A CCR RodoAnel prevê que 553 mil veículos devem trafegar pelo trecho oeste do Rodoanel Mário Covas (SP-021) entre a zero hora de sexta-feira (29/03) e 24 horas de domingo (31/03) durante o feriado de Páscoa. A Concessionária prevê movimento intenso na quinta-feira (28/03/24), das 16 às 19 horas. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado no domingo.

Durante a operação especial de feriado, toda a frota de veículos da Concessionária estará em plena atividade para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico. Os canais de atendimento da Concessionária são: WhatsApp (11) 2664-6140 e 0800 773 6699, com funcionamento 24 horas por dia.

Todo o trecho oeste do Rodoanel é monitorado através do Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR RodoAnel, 24 horas por dia, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluí 109 câmeras de Circuito Fechado de TV.

Horário de Maior Movimento

Quinta-feira – 28/03/24 – Entre 16h e 19h (sentido Régis Bittencourt/ Litoral).Atendimento aos clientes

A Concessionária realizará uma operação especial, com reforço das equipes e viaturas para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico. Os canais de atendimento da Concessionária são: WhatsApp (11) 2664-6140 e Disque CCR RodoAnel 0800 773 6699, com funcionamento 24 horas por dia.

Itens de Segurança

A CCR RodoAnel reforça sobre a importância de os motoristas realizarem a checagem dos principais itens de segurança dos veículos: pneus, freios, faróis, lanternas. Além da manutenção preventiva do veículo, a Concessionária reforçará dicas de segurança por meio dos Painéis de Mensagem (PMvs), frases de conscientização sobre cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e uso do celular ao dirigir.

Movimento Afaste-se

A CCR RodoAnel recomenda aos motoristas que ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro.

Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada. O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando a estes profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

Obras

As obras em execução, que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos, para que os motoristas possam trafegar com capacidade plena da rodovia.



Museu da Língua Portuguesa – Opção de Lazer Gratuita na Cidade de São Paulo

O Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, é o principal patrocinador do Museu da Língua Portuguesa. O apoio garante a programação do final de semana com os sábados de visitação gratuita, o que faz do espaço uma ótima opção para todos os roteiros. Para retirar a entrada gratuita, basta ir até a bilheteria do museu antes da visita. De julho do ano passado até fevereiro deste ano, o Instituto CCR apoiou para que mais de 66 mil visitas fossem de graça por meio dos sábados de visitação gratuita.

Para conferir maior agilidade à transmissão de informações aos veículos de imprensa e aos usuários, a CCR RodoAnel disponibiliza em seu site www.rodoaneloeste.com.br, em tempo real e ininterruptamente, as condições de tráfego do Trecho Oeste do Rodoanel.