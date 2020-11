CCR RodoAnel promove treinamento de equipes sobre desobstrução de pista

Foto: Divulgação

Concessionária promoveu nesta semana o aprimoramento das equipes com foco no atendimento de alta performance

Os profissionais que atuam diretamente no atendimento aos motoristas do trecho oeste do Rodoanel participaram nos dias 24 e 26 de novembro de treinamentos promovidos pela CCR RodoAnel. Foram desenvolvidas atividades práticas para aperfeiçoamento do trabalho de desobstrução de pista, operação de diversos equipamentos e socorro mecânico.

O coordenador de Tráfego da CCR RodoAnel, Joelson Ferreira, ressalta que, em função das características técnicas do trecho oeste do Rodoanel, especialmente devido ao alto volume de tráfego, é necessário ter equipes de atendimento de alta performance. “Um bloqueio de pista nos horários de pico, seja por acidente ou por um simples veículo em pane sobre a faixa, traz um grande prejuízo para a fluidez já nos primeiros minutos”, expõe.

A cada três minutos de bloqueio de pista em horários de pico, equivale a 1 km de congestionamento. “Por isso o treinamento e aperfeiçoamento constante das equipes de tráfego é fundamental para um atendimento rápido e seguro”, enfatiza.

Além dos equipamentos convencionais, como os guinchos leves e pesados, Ferreira destaca que a concessionária possui outros recursos diferenciados na operação viária, por exemplo o caminhão pipa-guincho. É um veículo com tanque de água que permite o combate a princípio de incêndio e também possui o equipamento necessário para guinchar veículos pesados.

A motocicleta que realiza socorro mecânico é outro diferencial da CCR RodoAnel e é um recurso fundamental para agilizar o atendimento na rodovia. A concessionária também dispõe de patins específicos para remoção de veículos travados sobre faixa de rolamento. “Saber utilizar o recurso certo, da maneira correta e obedecendo os aspectos de segurança, faz toda a diferença em nossa operação”, destaca. Ferreira acrescenta que o treinamento também serviu para atualizar a equipe sobre alguns conceitos de mecânica veicular, necessários para o atendimento aos usuários da rodovia.