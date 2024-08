CCR RodoAnel realiza operação especial para içamento de vigas a partir de amanhã, 15 de agosto

Foto: Divulgação

A CCR RodoAnel realizará o lançamento de seis vigas na obra de arte especial (Viaduto) localizado no km 16+200, pista externa do Rodoanel Mário Covas (SP-021) em Osasco. A operação especial irá ocorrer entre os dias 15 e 18 de agosto, das 22h às 5h, horário de menor fluxo de veículos.

Nas três noites, a equipe operacional interditará as quatro faixas da pista interna e a realizará bloqueios momentâneos na alça de acesso da Rodovia Castello Branco (sentidos leste e oeste) para a Rodovia Rodoanel Mário Covas (sentido interna) para a montagem dos equipamentos. No momento do içamento das peças, as demais faixas serão interditadas com sistema de comboio.

Após o término desta etapa, o tráfego fluirá por 3 faixas, sendo liberado por completo após a desmobilização dos equipamentos e retirada da sinalização.

A concessionária reforça a importância de o motorista respeitar a sinalização implantada no local assim como o limite de velocidade de 40km/h ao trafegar pelo trecho em obras. Em caso de chuva, as atividades poderão ser suspensas ou mesmo canceladas.

Informações para os clientes

A CCR RodoAnel disponibiliza para os clientes das rodovias e munícipes seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo WhatsApp (11) 2664-6120.

Assessoria de Comunicação CCR RodoAnel

Pâmela Albuquerque – (15) 99621-6067 – pamela.vieira@grupoccr.com.br

www.rodovias.grupoccr.com.br/rodoanel/

WhatsApp CCR RodoAnel: (11) 94128-5391



Sobre a CCR RodoAnel: A concessionária é responsável pela administração dos 32 quilômetros do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, importante via que integra as Rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Régis Bittencourt. A RodoAnel é a sétima concessionária a integrar o Grupo CCR

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, atua nas plataformas de Rodovias, Mobilidade Urbana e Aeroportos. São 39 ativos, em 13 estados brasileiros e mais de 17 mil colaboradores. O Grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos diariamente. Em mobilidade urbana, por meio da gestão de metrôs, trens, VLT e barcas, transporta diariamente 3 milhões de passageiros. Em aeroportos, com 17 unidades no Brasil e três no exterior, atende 46 milhões de clientes anualmente. A companhia está listada há 13 anos no hall de sustentabilidade da B3. Mais em: grupoccr.com.br.