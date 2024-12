CCR RodoAnel reforça operação para feriado de Natal

Foto: CCR Rodoanel



Concessionária prevê mais de um milhão de veículos e reforça serviços de atendimento para garantir segurança

A CCR RodoAnel estima que mais de um milhão veículos circulem pela Rodovia Mário Covas SP021 – Rodoanel oeste entre os dias 23 e 27 de dezembro, período em que será realizada a Operação Especial de Natal. A iniciativa busca garantir maior segurança e conforto aos motoristas que utilizam as rodovias do trecho oeste paulista neste feriado.

Expectativa de tráfego

Horários de pico

Para auxiliar no planejamento das viagens, a concessionária destaca os períodos de maior fluxo previstos:

Saída: Segunda-feira (23/12): das 16h às 20h Terça-feira (24/12): das 9h às 14h

Retorno: Quarta-feira (25/12): das 16h às 21h Quinta-feira (26/12): das 7h às 11h



A CCR RodoAnel orienta os motoristas a programarem suas viagens para horários de menor entrega, sempre que possível, a fim de evitar congestionamentos e garantir uma viagem mais tranquila.

Operação Especial

Durante o feriado, as equipes da concessionária atuarão com efetivo reforçado, contando com a frota operacional, entre guinchos leves e pesados, viaturas de resgate, inspeção de tráfego, moto socorro médico e mecânico, totalmente dedicados ao atendimento nas rodovias.

Além disso, as obras que possam causar interferências no tráfego serão suspensas nos horários de maior fluxo de tráfego, garantindo a plena capacidade das vias.

Atendimento ao usuário

Os motoristas poderão acionar o serviço de atendimento pelo número gratuito 0800 773 6699 , pelos telefones de emergência instalados nas rodovias ou pelo WhatsApp, através do número (11) 2664-6140 . A concessionária também disponibiliza informações em tempo real sobre as condições de tráfego no site oficial: https://rodovias.grupoccr.com.br/rodoanel/.

Campanha de segurança

Durante todo o mês de dezembro, a CCR RodoAnel em parceria com a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), estão alertando os motoristas sobre a importância de fazer a manutenção mecânica do veículo antes de pegar a estrada e a maneira correta de levar suas bagagens e cuidados nas férias.

Algumas dicas de segurança para uma viagem mais tranquila:

Verifique o nível de combustível e calcule o tempo de viagem para não ficar parado na rodovia;

Use sempre o cinto de segurança;

Acomode as bagagens com cuidado no porta-malas;

Verifique água do radiador, o sistema de freios, os faróis e as lanternas;

Confira estepe, triângulo, macaco e chave de roda;

Calibre os pneus, inclusive o estepe;

Cheque o nível de óleo do motor;

Tenha os documentos do carro e motorista atualizados e em mãos;

Mantenha seu pet no banco traseiro com cinto de segurança.

Movimento Afaste-se

Nestes feriados, a Concessionária recomenda aos motoristas que ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro.

Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada. O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando a estes profissionais condições mais seguras para realizar suas atividades.

Pagamento por Aproximação

Visando proporcionar mais conforto aos motoristas durante as viagens, a CCR RodoAnel disponibiliza o pagamento das tarifas, com cartão de débito e crédito por aproximação, em todas as praças de pedágio nas rodovias administradas pela Concessionaria.

Imprensa – Plantão de Feriado

Lembramos que, para conferir maior agilidade à transmissão de informações aos veículos de imprensa e aos usuários, a CCR ViaOeste disponibiliza em seu site, em tempo real e ininterruptamente, as condições de tráfego através do link: https://rodovias.grupoccr.com.br/rodoanel/.

Sobre a CCR RodoAnel: A concessionária é responsável pela administração dos 32 quilômetros do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, importante via que integra as Rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Anhangüera, Bandeirantes e Régis Bittencourt. A RodoAnel é a sétima concessionária a integrar o Grupo CCR.



Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão de infraestrutura da América Latina, empregando atualmente cerca de 8 mil colaboradores.. É responsável por 2.437 quilômetros de rodovias administrados por suas concessionárias nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O Grupo CCR também atua em negócios correlatos, tendo participação de 38,25% na STP e de 45% no capital social da Controlar. Além disso, está presente no segmento de transporte de passageiros com a Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, por meio da Concessionária ViaQuatro, com participação de 58% no capital social da empresa.