CCR RodoAnel segue com limpeza dos córregos e piscinões para prevenir alagamentos em Osasco e Carapicuíba

Foto: CCR



Mais de 7,7 mil m³ de material já foram removidos, e os trabalhos continuam para reforçar a drenagem na região.

Osasco e Carapicuíba seguem recebendo ações preventivas no Trecho Oeste do Rodoanel Mario Covas, entre os kms 15 e 20, com o objetivo de mitigar alagamentos na região. Desde o início da execução dos serviços, já foram retirados 7.707,54 m³ de material, o equivalente a cerca de 40 piscinas olímpicas.

O desassoreamento é um procedimento essencial que consiste na remoção de resíduos, areia e lama depositados no leito de corpos d’água, restabelecendo sua capacidade natural de armazenar e drenar água. Até o momento, a retirada de mais de 7,7 mil metros cúbicos de material reforça a importância dessas atividades na prevenção de enchentes durante períodos de chuvas intensas. Além disso, a limpeza contribui para a preservação ambiental ao eliminar substâncias poluentes que poderiam comprometer a saúde da população e o equilíbrio do ecossistema local.

A intervenção também permite a remoção de resíduos sólidos que poderiam atrair animais indesejados, como insetos transmissores de doenças, tornando o ambiente mais seguro para as comunidades vizinhas. Para garantir a eficiência dos trabalhos, equipes especializadas da concessionária seguem atuando com o apoio de caminhões equipados com ferramentas específicas, assegurando a realização do serviço sem impactos no tráfego da rodovia.

As atividades contam com autorização da CETESB e manifestação da Defesa Civil dos municípios de Osasco-SP e Carapicuíba-SP. Com previsão de cinco intervenções anuais até 2029, a iniciativa reforça o compromisso da CCR RodoAnel com a segurança e a qualidade de vida das regiões atendidas.

Para mais informações, acesse o site da CCR RodoAnel https://rodovias.grupoccr.com.br/rodoanel/ ou entre em contato pelo Disque CCR RodoAnel 0800 773 6699 ou pelo WhatsApp (11) 2664-6140.

Sobre a CCR RodoAnel: A concessionária é responsável pela administração dos 32 quilômetros do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, importante via que integra as Rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Régis Bittencourt. A RodoAnel é a sétima concessionária a integrar o Grupo CCR.



Sobre o Grupo CCR: O Grupo CCR é um dos maiores grupos de concessão de infraestrutura da América Latina, empregando atualmente cerca de 8 mil colaboradores.. É responsável por 2.437 quilômetros de rodovias administrados por suas concessionárias nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. O Grupo CCR também atua em negócios correlatos, tendo participação de 38,25% na STP e de 45% no capital social da Controlar. Além disso, está presente no segmento de transporte de passageiros com a Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, por meio da Concessionária ViaQuatro, com participação de 58% no capital social da empresa.