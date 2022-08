CCR seleciona startups com melhores soluções para economia de combustível

Programa de Inovação Aberta investe em soluções criativas para transformar a mobilidade no país; inscrições vão até cinco de setembro

O Grupo CCR, do qual a CCR AutoBAn faz parte, lançou a terceira edição do Programa de Inovação Aberta. Desta vez o desafio proposto às startups é apresentar soluções para reduzir o consumo de combustível e melhorar desempenho dos veículos da frota da companhia.

Para se ter uma ideia de como as iniciativas podem contribuir para amenizar a velocidade com que as mudanças climáticas afetam o planeta, basta considerar que um único litro de gasolina lança aproximadamente 2,74 kg de CO 2 na atmosfera. Assim, numa conta rápida, se alguém que dirige 20 mil km diminuir 10% do consumo de combustível, cerca de meia tonelada de CO 2 deixará de ser lançada no ambiente[1]. Assim, reduzir a utilização de combustíveis impõe-se como uma prioridade para todos.

O edital, disponível na plataforma Aevo, detalha também que as soluções devem contemplar motores flex ou diesel, e ser replicáveis e completas para a viabilidade do piloto (com exemplos, plataformas, treinamentos, operações, especificações, entre outros).

Os critérios de seleção consideram iniciativas que consigam reduzir impactos ambientais, trazer a possibilidade de gerar ou trocar créditos de carbono e possam ser replicáveis a outras operações. Fogem ao escopo do programa as iniciativas voltadas à eletrificação da frota, soluções de pagamento ou telemetria. Os projetos selecionados serão remunerados, de maneira a permitir que a CCR utilize na frota da companhia.

A execução será acompanhada de profissionais do setor, possibilitando a troca de conhecimento e aprendizado com os resultados obtidos em um ambiente real de validação das ideias propostas e possibilidade de escalar a solução para todos os modais de atuação da CCR, seja no Brasil, como também nas operações no exterior.

“Nosso objetivo é promover a conexão da companhia com o ecossistema de inovação, proporcionando um ambiente para a experimentação de soluções que resolvam desafios reais por meio da execução de pilotos dentro da própria CCR”, explica a superintendente de Inovação da CCR, Ana Luiza Borges Martins.

Confira abaixo o calendário do Programa de Inovação Aberta da CCR:

● Inscrições: até 05/09/2022

● Divulgação das três empresas finalistas: 22/09/2022

● Pitch Day: 06/10/2022

● Início dos testes para Piloto: 31/10/2022

● Demoday: 08/12/2022

O regulamento, o formulário de inscrição e mais informações sobre o programa estão na plataforma Aevo: https://aevo.com.br/connect/ccr. Dúvidas também podem ser tiradas a partir do e-mail inovacao@grupoccr.com.br

A busca por soluções inovadoras é uma constante para a CCR. Em 2021, a companhia ingressou no ranking da 100 Open Startups na categoria TOP 100 Open Corps.

Sobre a CCR AutoBAn

A CCR AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros. Foi a quinta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br