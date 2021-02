CCR ViaOeste apoia Polícia Militar Rodoviária e Secretaria de Saúde no Plano Operacional para o transporte das vacinas pelas rodovias

Foto: Divulgação

Com o objetivo de garantir a agilidade necessária no processo de transporte das vacinas da Covid-19 pelas rodovias, CCR ViaOeste, concessionária que administra o Sistema Castello-Raposo, Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Secretaria de Estado da Saúde passam a executar plano operacional específico, que prevê, por exemplo, uma série de medidas enquanto os caminhões trafegarem pelas rodovias.

Segundo o Gerente de Atendimento da CCR ViaOeste, Carlos Costa, caberá ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária indicar a rota mais rápida para os caminhões que utilizarão o Sistema Castello-Raposo nos deslocamentos. A partir do monitoramento das Câmeras do CCO, a equipe da CCR ViaOeste, se necessário, irá sugerir alterações no trajeto ou até mesmo, a partir do apoio do Policiamento Rodoviário, a realização de comboios ou outras medidas de tráfego. “Com o apoio ao plano estadual, buscamos envolver as equipes da CCR ViaOeste e da Polícia Militar Rodoviária no sentido de oferecer o apoio necessário para garantir que as vacinas possam chegar ao destino no menor tempo possível, em segurança”, explica.

O Sistema Castello-Raposo conta com 75 câmeras de monitoramento de tráfego, capazes de cobrir quase 100% do trecho rodoviário administrado pela concessionária que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.