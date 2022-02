CCR Viaoeste – Campanhas educativas orientam ciclistas sobre cuidados com segurança nas rodovias

Foto: CCR

Pedalar é uma prática esportiva que vem ganhando mais espaço a cada dia pelos benefícios à qualidade de vida, saúde e bem-estar. No entanto, vale lembrar que a bicicleta é considerada um veículo de propulsão humana de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, e por isso, é necessário respeitar as regras de trânsito. Para alertar os ciclistas sobre os cuidados com a segurança ao pedalar, a CCR ViaOeste realizará seis campanhas educativas até o final de fevereiro nas rodovias Raposo Tavares e Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), conhecida como Castelinho.

As ações educativas integram o Programa de Redução de Acidentes (PRA) e são realizadas em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, com apoio da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). Neste final de semana a concessionária promoverá duas campanhas educativas. No sábado (12/02) as orientações aos ciclistas serão no km 8 da Castelinho, em Sorocaba, e no domingo (13/02) a ação para sensibilizar os ciclistas acontecerá no km 46 da Raposo Tavares, em São Roque. São realizadas abordagens pelas equipes da concessionária e entregue material impresso com dicas de segurança.

O objetivo das campanhas, segundo o coordenador de tráfego da CCR ViaOeste, Alessandro Pereira, é chamar a atenção dos ciclistas para os cuidados ao pedalar nas rodovias e alertar sobre os riscos em virtude do fluxo intenso e alta velocidade dos veículos nos principais eixos rodoviários da região, especialmente no sistema Castello-Raposo. “A movimentação de veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, podem desestabilizar os ciclistas e causar acidentes. Por isso, nossa recomendação é buscar sempre vias com baixo movimento e ciclofaixas nos trechos urbanos, pois são locais apropriados e mais favoráveis para essa prática esportiva”, enfatiza.

Confira dicas de segurança para os ciclistas:

ü De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatório pedalar sempre no mesmo sentido da via;

ü Utilize sempre equipamentos de proteção, como capacete e luvas;

ü Não use fones de ouvido, pois é fundamental ouvir a movimentação de outros veículos na via e melhora a atenção sobre o que está à sua volta;

ü Vista roupas claras, e se possível, utilize colete refletivo. No período noturno, utilize faróis, lanternas ou piscas para sinalizar a sua presença e dê preferência por pedalar nas ciclofaixas e vias com iluminação pública;

ü Se for pedalar em grupo, nunca ande lado a lado. Façam uma fila indiana e siga um atrás do outro;

Programação das campanhas

12/02 – Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (Castelinho) – km 8 – Sorocaba

13/02 – Rodovia Raposo Tavares – km 46 – São Roque

19/02 – Rodovia Raposo Tavares – km 77 – Alumínio

20/02 – Rodovia Raposo Tavares – km 50 – São Roque

26/02 – Rodovia Raposo Tavares – km 73 – Alumínio

27/02 – Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (Castelinho) – km 8 – Sorocaba

Todas as ações começam a partir das 7 horas