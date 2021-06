CCR ViaOeste e CCR RodoAnel apontam cuidados com neblina nas rodovias

Fotos: CCR

A incidência de neblina se torna mais constante com a chegada dos períodos de frio, o que reduz a visibilidade nas rodovias e aumenta o risco de acidentes





Dirigir sob neblina exige cuidado e atenção do motorista. O período de junho a setembro – época do ano com os dias mais frios do ano, principalmente nos meses de inverno – é marcado pela ocorrência do fenômeno climático, comum na madrugada e nas primeiras horas da manhã.

As concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel reforçam, a partir de hoje, nos Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel, a campanha de alerta e orientação sobre o período de ocorrência de neblina. A ação também acontece no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela CCR AutoBAn, na Rodovia Presidente Dutra, administrada pela CCR NovaDutra, e nas principais rodovias do sudoeste paulista, administrado pela CCR SPVias, totalizando mais de 1,5 mil quilômetros de rodovias sob concessão do Grupo CCR nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Para despertar a atenção dos usuários das rodovias, as concessionárias estão instalando faixas nos trechos com maior ocorrência deste fenômeno climático. Também estão sendo veiculadas mensagens nos painéis eletrônicos que alertam os motoristas para dirigir com prudência diante da pouca visibilidade provocada principalmente no início das manhãs.

Caso o motorista encontre uma situação de neblina:

- Reduza gradualmente a velocidade;

- Mantenha distância segura do veículo à frente;

- Nunca utilize o farol alto;

- Nunca pare na pista. Evite parar no acostamento e, se precisar estacionar, pare fora da rodovia, em um posto de serviços;

- Nunca acione o pisca-alerta com o veículo em movimento. Os motoristas que vêm atrás podem pensar que o seu veículo parou na pista;

- Atenção às mensagens dos painéis de mensagens variáveis (PMVs) espalhados ao longo da rodovia.

Se houver necessidade de parada ou em situação de emergência, a CCR ViaOeste e CCR RodoAnel possuem atendimento ao usuário, gratuito, 24 horas por dia. O contato pode ser feito pelo Call Box, telefone de emergência, localizado nas rodovias ou pelo 0800 701 5555 (Sistema Castello-Raposo) e 0800 773 6699 (trecho oeste do Rodoanel Mário Covas).

Em todo o ano passado, foram 80 dias com condição de neblina no trecho oeste do Rodoanel e Sistema Castello-Raposo. Em 2021, de janeiro a maio, foram registrados 53 dias com a ocorrência deste fenômeno.

Confira os principais pontos de incidência de neblina nas rodovias:

CCR ViaOeste

SP-280 – Rodovia Castello Branco

km 20 ao km 25 em Barueri

km 37 ao km 44 em Santana de Parnaíba

km 48 ao km 58 entre Araçariguama e São Roque

km 60 ao km 69 entre São Roque a Mairinque

SP-270 – Rodovia Raposo Tavares

km 45 ao km 53 – entre Vargem Grande Paulista e São Roque

km 63 ao km 74 - entre São Roque a Alumínio

km 83 ao km 89 - em Sorocaba

SP-075 – Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (Castelinho)

km 3 ao km 6 – em Sorocaba

CCR RodoAnel

SP-021 – Trecho oeste do Rodoanel Mário Covas

km 15 – em Osasco