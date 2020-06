CCR ViaOeste e CCR RodoAnel distribuíram 15 mil kits de higiene e marmitas em maio

Os caminhoneiros que trafegam pelo Sistema Castello-Raposo e pelo trecho oeste do Rodoanel estão recebendo importantes ajudas para garantir a alimentação e os cuidados com a higiene pessoal. Somente no mês de maio, as concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel disponibilizaram aos motoristas de caminhão mais de 9 mil kits de higiene e alimentação e 6 mil marmitas.

As iniciativas têm como objetivo auxiliar os caminhoneiros e condutores que trabalham nos serviços essenciais a se protegerem durante as longas jornadas, onde há poucos recursos disponíveis para que estejam seguros dos riscos de contaminação pelo coronavírus. Outra ajuda fundamental oferecida pelas duas concessionárias é a doação de máscaras de tecido. Estão sendo entregues diretamente aos caminhoneiros 1,5 mil unidades.

Desde março, quando teve início a pandemia, as duas concessionárias estão realizando diversas ações na malha viária. No sistema Castello-Raposo já foram distribuídas 7 mil marmitas aos caminhoneiros nos últimos três meses, além de 19 mil kits de higiene e alimentação. No trecho oeste do Rodoanel, os caminhoneiros receberam mais de 5 mil refeições e 6 mil kits.

Vale destacar que, no plano de apoio aos caminhoneiros desenvolvido pelo Grupo CCR, foram fechadas diversas parcerias com outras empresas, o que tem contribuído para fornecer recursos fundamentais para os caminhoneiros. Por meio da Trizy e Natura, foram entregues aos motoristas frascos de álcool gel 70% e flanela para higienização de superfícies, como volantes, painéis e maçanetas does veículos. Em uma ação conjunta com a indústria de alimentos à base de amendoim Santa Helena, foram disponibilizados kits com alimentos aos motoristas. Outra ajuda está sendo fornecida pela JBS com a doação de sabonetes Francis, que compõem o kit de higiene.

As doações aos caminhoneiros realizadas pela CCR ViaOeste estão sendo realizadas nos PGF (Postos Gerais de Fiscalização). Na rodovia Raposo Tavares, o posto fica no km 73, em Alumínio. Na rodovia Castello Branco, as ações acontecem no km 41, em Santana de Parnaíba e no km 74, em Itu. Na base do programa Estrada para a Saúde, localizada no km 57 da Rodovia Castello Branco, em São Roque, os motoristas também recebem kits de alimento e higiene pessoal e estão sendo orientados pelas equipes de enfermagem sobre os cuidados para evitar o contágio pelo coronavírus. Junto à unidade há banheiros disponíveis aos caminhoneiros para que eles possam tomar banho e higienizar as mãos.