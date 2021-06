CCR ViaOeste e CCR RodoAnel incentivam doação de sangue

Foto: Divulgação CCR

Profissionais das duas concessionárias estão sendo motivados a realizar doações e mensagens nos painéis eletrônicos das rodovias incentivam motoristas

O mês de junho começa com um importante incentivo a todos: a doação de sangue. Este gesto de amor ao próximo pode realmente salvar muitas vidas, que estão neste momento dependendo de sangue. A CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, em conjunto com o Instituto CCR, estão engajadas no movimento Junho Vermelho e promovem campanhas de incentivo à doação entre seus profissionais e motoristas que utilizam o Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel. A ação também é incentivada pela ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

Para chamar a atenção dos motoristas para este assunto, estão sendo veiculadas mensagens nos painéis eletrônicos da malha viária administrada pelas duas concessionárias. “Passamos por um momento muito sensível e grave da saúde do nosso País com a pandemia provocada pelo coronavírus. Mais do que nunca, os hospitais precisam de nossa ajuda para atender seus pacientes e melhorar os quadros de internação”, destaca a supervisora de Responsabilidade Social das duas concessionárias, Daniele Rolim.

Campanhas internas promovidas pela CCR ViaOeste e CCR RodoAnel também estão motivando os profissionais das duas empresas a participar desse movimento. As doações serão realizadas para a Fundação Pró-Sangue de Osasco e Barueri e para a Associação Beneficente de Coleta de Sangue (Colsan) de Sorocaba.

Para que seja possível a doação de sangue, há diversas recomendações e cuidados. O doador deve ter entre 16 e 69 anos de idade (sendo que a primeira doação deve ter sido feita até 60 anos), pesar acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, deve estar alimentado, porém deve evitar refeições pesadas e gordurosas nas três horas que antecedem a doação.

Todos os procedimentos podem ser conferidos nos sites www.colsan.org.br ewww.prosangue.sp.gov.br. Em virtude do período de pandemia, a Fundação Pró-Sangue solicita o agendamento prévio pelo site, para garantir maior controle e organização no processo de coleta.

Locais para doação:

Colsan Sorocaba – Comendador Pereira Inácio, 564 – Bairro Lajeado

Pró-Sangue Osasco – Rua Ari Barroso, 355 – Bairro Presidente Altino

Pró-Sangue Barueri – Hospital Municipal de Barueri – Rua Angela Mirella, 354 – Jd. Barueri