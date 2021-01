CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, por meio do Instituto CCR, promoveram ao longo de 2020 diversas iniciativas sociais, culturais e de saúde

Mais de 107 mil kits de higiene e alimentação, incluindo marmitas, foram entregues aos caminhoneiros em 2020 pela CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, como medidas de auxílio aos motoristas para enfrentar a pandemia do Coronavírus. Além desta, outras iniciativas foram promovidas ao longo do ano, como a distribuição de máscaras de tecidos em comunidades carentes e hospitais, doação de cobertores, vacinação de caminhoneiros contra a gripe e campanha de doação de sangue. Todas as atividades foram promovidas com orientação do Instituto CCR.

Os alimentos e produtos para higiene dos caminhoneiros, principalmente álcool gel e sabonete, foram distribuídos no Sistema Castello-Raposo e no trecho Oeste do Rodoanel em postos de serviço, bases do Sistema de Atendimento ao Usuário, Postos Gerais de Fiscalização (PGF) e na base fixa do Programa Estrada para a Saúde, localizado no km 54 da rodovia Castello Branco, em São Roque.

“Aliás, este programa foi um grande aliado do caminhoneiro neste momento tão difícil da pandemia. Através do Estrada para a Saúde foram promovidas orientações sobre higiene e saúde, foram entregues máscaras de tecido aos motoristas, aplicadas mais de 800 vacinas contra gripe (H1N1) e também foi oferecida consulta médica gratuita por meio de telemedicina”, destaca a coordenadora do programa, Daniele Rolim. Em 2020 foram realizados mais de 1,4 mil atendimentos e desde 2002, já passaram pela unidade mais de 53 mil caminhoneiros.

Além do auxílio direto aos motoristas, as CCR ViaOeste e CCR RodoAnel realizaram outras iniciativas que ajudaram as comunidades ao longo dos municípios que têm interface direta com a malha viária das duas concessionárias. Uma delas foi a doação de 34 mil máscaras de tecidos para entidades assistenciais, populações carentes, fundos sociais e secretarias de saúde de diversos municípios da Grande São Paulo e região de Sorocaba.

Através da CCR ViaOeste as doações foram realizadas para a comunidade carente Flamenguinho de Osasco, além dos Fundos Sociais e Secretarias de Saúde de Jandira, Itapevi, Sorocaba e São Roque. Também foram contempladas as seguintes ONGs e entidades assistenciais: Instituto Paraolímpico de Barueri, Tenda da Solidariedade de Jandira, Lar Mãe da Providência de São Roque, Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (Gpaci) de Sorocaba e Cooperativa Unindo Forças de Barueri. Já as doações da CCR RodoAnel foram destinadas para a Comunidade Santa Maria em Osasco, Fundos Sociais e Secretarias de Saúde de Embu das Artes, Carapicuíba, Cotia e Osasco.

“Outro papel importante desta iniciativa é o apoio às entidades que produziram as máscaras, como a Associação Cristã de Osasco e Movimento de Mulheres Negras (Momunes) de Sorocaba. É uma ação que auxiliou setores vulneráveis da sociedade e também proporcionou renda para as ONGs e famílias envolvidas na confecção das máscaras”, destaca Daniele.

As duas concessionárias também realizaram a doação de 5,6 mil cobertores novos para a Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e promoveram campanhas de doação de sangue, que geraram mais de 150 bolsas de sangue graças ao ato de amor ao próximo realizado por profissionais das duas empresas. As doações foram realizadas nas unidades da Fundação Pró-Sangue de Barueri e Osasco e também na Associação Beneficente de Coleta de Sangue (Colsan) de Sorocaba.

Projetos Cultuais

Em 2020, o Instituto CCR deu continuidade ao Projeto Caminhos para a Cidadania, mesmo que à distância. Ação socioeducacional tem como foco a segurança no trânsito e cidadania, e abrange alunos do 4º e 5º ano de rede municipal de ensino. Desde 2007 o programa já atendeu mais de 643 mil alunos e mais de 22 mil educadores em 400 escolas participantes. Atualmente 13 municípios abrangidos pelos sistemas sob concessão da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel estão participando do projeto, com mais de 600 professores envolvidos.

Ao longo do ano passado foram produzidos novos conteúdos e modificados materiais já existentes no programa, e disponibilizados no site ou plataforma digital exclusiva para professores, coordenadores, alunos e familiares, incluindo capacitação técnica pedagógica, sugestões de brincadeiras, filmes e séries. Também há dicas de leitura e jogos digitais para as crianças, bem como material de apoio para coordenadores pedagógicos. Foram promovidos ainda cursos online para os professores sobre competências socioemocionais e meio ambiente no contexto do trânsito.