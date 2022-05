CCR ViaOeste e CCR RodoAnel promovem ações educativas durante o Maio Amarelo

Foto: CCR

Campanhas acontecem durante este mês para sensibilizar a todos sobre o respeito no trânsito e cuidados ao dirigir nas rodovias e vias urbanas

Ao longo do mês de maio, as concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel realizarão ações educativas com foco em sensibilizar os motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas sobre o respeito às leis de trânsito e cuidados para evitar acidentes. As campanhas integram o movimento Maio Amarelo, uma iniciativa proposta pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tem apoio das concessionárias de rodovias e ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

Neste ano, o Movimento traz como tema Juntos Salvamos Vidas! Para o Gestor de Atendimento das duas concessionárias, Daniel Daneluz, esse tema é muito oportuno, pois todos estão envolvidos diretamente no trânsito e devem fazer sua parte para evitar acidades e salvar vidas. “Prudência, respeito, empatia e responsabilidade devem fazer parte do dia a dia, seja nas ruas das cidades e, principalmente, nas rodovias, onde o fluxo é mais intenso e com maior velocidade”, enfatiza.

Para reforçar todos os cuidados necessários ao dirigir, pilotar uma moto, caminhar ou pedalar, as equipes da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel estarão em diversos pontos do Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel durante este mês, promovendo campanhas educativas. Estão programadas ações voltadas aos pedestres, que serão realizadas próximo de passarelas e pontos de travessia, especialmente nos segmentos das rodovias que cortam os trechos urbanos.

Também estão agendadas campanhas voltadas aos motociclistas, com foco na orientação sobre a prudência ao pilotar e a importância da manutenção preventiva das motos. Os ciclistas também terão ações específicas e o objetivo é chamar a atenção para os cuidados ao pedalar nas rodovias e alertar sobre os riscos em virtude do fluxo intenso e alta velocidade dos veículos nos principais eixos rodoviários da região.

Para alertar os caminhoneiros sobre os perigos de dirigir cansados e com sono, serão promovidas etapas da campanha “Acorda Motorista” no trecho oeste do Rodoanel. Os motoristas de caminhão também receberão orientações sobre segurança na base fixa do Programa Caminhos para a Saúde, localizada no km 57 da rodovia Castello Branco, em São Roque.

Durante todo o mês as equipes de tráfego também orientarão os motoristas durante os atendimentos e em ações específicas em postos de serviço, com abordagens e entrega de materiais impressos sobre temas importantes relacionados ao trânsito, como uso do cinto de segurança, riscos de dirigir utilizando celular, excesso de velocidade, ingestão de bebidas alcoólicas, cuidados com neblina e atenção para evitar pane seca nos veículos. “Programamos atividades diversificadas ao longo do mês, sempre com foco na responsabilidade no trânsito e os cuidados para evitar acidentes. Realmente, todos juntos podemos salvar muitas vidas se praticarmos atos simples de gentileza e respeito”, conclui Daneluz.

O MOVIMENTO

O Movimento Maio Amarelo nasceu com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

Mais informações sobre o movimento podem ser obtidas no site www.maioamarelo.com