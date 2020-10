CCR ViaOeste e CCR RodoAnel promovem Pit Stop de saúde hoje e amanhã. Saiba mais.

Foto: Divulgação

Ações serão promovidas nesta sexta-feira (30/10) na rodovia Castello Branco e na sexta-feira e sábado (30 e 31/10) no trecho oeste do Rodoanel, na saída para o feriado de Finados

Os motoristas que trafegam pelo Sistema Castello-Raposo e pelo trecho oeste do Rodoanel receberão orientações sobre saúde em Pit Stop promovidos pelas concessionárias CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, na saída para o feriado de Finados. Na rodovia Castello Branco, a ação acontecerá nesta sexta-feira (30/10) no Restaurante Quinta do Marquês, localizado no km 57, sentido Capital, em São Roque. Já no Rodoanel, a iniciativa será realizada na sexta-feira e sábado (30 e 31/10) na base do Sistema de Atendimento ao Usuário, localizada no km 16, em Osasco.

Em uma tenda montada próxima ao estacionamento do Restaurante Quinta do Marquês, os profissionais de saúde da CCR ViaOeste irão realizar aferição de pressão arterial e temperatura e também será oferecido teste de glicemia. No trecho oeste do Rodoanel, também será realizada aferição da pressão arterial. Nos dois locais, os motoristas receberão orientações para evitar o contágio com o coronavírus e serão disponibilizados kits de higiene composto por frasco de álcool e flanela.

Além dos cuidados com a saúde, as equipes das concessionárias alertarão os condutores para a importância da prudência ao dirigir, com destaque para o respeito aos limites de velocidade nas rodovias e uso do cinto de segurança pelos motoristas e demais passageiros dos veículos.

Horários de maior fluxo

Para garantir uma viagem mais segurança e tranquila durante o feriado prolongado de Finados, as concessionárias orientam os motoristas a evitarem os horários de maior fluxo nas rodovias. No Sistema Castello-Raposo, a CCR Viaoeste prevê movimento intenso nesta sexta-feira (30/10) das 15 às 22 horas, e no sábado (31/10), das 8 às 15 horas. No retorno para a Capital, na segunda-feira (02/11), o fluxo maior é previsto das 13 às 22 horas.

A CCR RodoAnel também prevê fluxo intenso nesta sexta-feira, das 15 às 22 horas. No retorno, na segunda-feira, a expectativa é de fluxo normal no trecho oeste do Rodoanel. Durante o feriado, as concessionárias também alertarão os motoristas sobre o risco de contaminação pelo coronavírus por meio dos painéis eletrônicos, que divulgarão mensagens de conscientização com recomendações do protocolo vigente da quarentena.

Serviço:

CCR ViaOeste

Data: 30/10

Período: 14h30 às 16h30

Local: Restaurante Quinta do Marques (área externa) – Rod. Castello Branco, km 57 – sentido Capital

CCR RodoAnel

Data: 30 e 31/10

Período: 7h às 9h

Local: Base SAU – km 16, pista interna, trecho oeste do Rodoanel