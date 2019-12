CCR ViaOeste estima fluxo de 822 mil veículos no Sistema Castello-Raposo durante o Natal

A CCR ViaOeste prevê que cerca de 822 mil veículos realizem o deslocamento característico de feriado pelo Sistema Castello-Raposo entre a 0h da próxima sexta-feira (20/12) e 24 horas da quarta-feira (25/12), período que concentra a movimentação do Natal. A Operação Especial será monitorada pelas 78 câmeras ligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária e também pelo Centro de Controle Integrado (CCI) da ARTESP.

Para garantir uma viagem mais tranquila, o coordenador de Tráfego da CCR ViaOeste, Alessandro Pereira, orienta os motoristas a evitarem os horários de maior movimento. No dia 20, é previsto tráfego intenso das 12 às 21 horas no sentido interior. No dia 21, também é esperado grande movimento das 6 às 14 horas. Na volta do feriado, no dia 25, há expectativa de fluxo intenso entre 15 horas e meia-noite, no sentido Capital.

Outra recomendação importante é fazer a revisão do veículo antes de sair para a viagem, com checagem principalmente de itens de segurança, como pneus, incluindo estepe, freios, faróis e limpadores de para-brisa. “O motorista também deve verificar o nível de água e óleo do motor, bem como deve ficar atento ao nível de combustível durante a viagem”, enfatiza. Caso o usuário precise de auxílio mecânico, pode entrar em contato 24h com a CCR ViaOeste pelo 0800 701 5555.

As equipes de atendimento da concessionária estarão em plena atividade para atender a demanda adicional de veículos. Neste feriado, com apoio da empresa Porto Seguro, a CCR ViaOeste reforçará sua frota com viaturas e guinchos adicionais, totalizando 42 veículos. As praças de pedágio atenderão com capacidade plena nas cabines de arrecadação. Caso seja necessário, a concessionária acionará a operação “papa-fila”.

Restrições

No domingo (22/12) e na quarta-feira (25/12) o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

Obras

As obras em execução no Sistema que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos, para que os usuários possam trafegar com capacidade plena da rodovia.

Plantão de Feriado

Lembramos que, para conferir maior agilidade à transmissão de informações aos veículos de imprensa e aos usuários, a CCR ViaOeste disponibiliza em seu site www.viaoeste.com.br, em tempo real e ininterruptamente, as condições de tráfego do Sistema Castello-Raposo.

Condições de tráfego e ocorrências nas rodovias (24h) – 11 | 2664 6133 / 2664 6102