CCR ViaOeste fecha operações Natal e Ano Novo sem mortes e com queda no número de feridos

Foto: CCR Viaoeste

As operações de Natal de 2021 e Ano Novo de 2022 terminaram sem mortes no Sistema Castello-Raposo e com redução de 40% no total de feridos em relação ao Natal de 2020 e Ano Novo de 2021. Outro dado positivo é a redução de 10% no número de acidentes no comparativo entre os dois períodos. Vale destacar que nas operações Natal de 2020 e Ano Novo de 2021 a concessionária também não havia registrado vítimas fatais nas rodovias.

Nos demais trechos que o Grupo CCR administra no Estado de São Paulo, incluindo as concessionárias CCR SPVias, CCR RodoAnel, CCR AutoBAn, Renovias e considerando a CCR ViaOeste, a redução no número de mortes chega a 83%.

Além disso, nas operações de Natal 2021 e Ano Novo 2022 as equipes do SOS Usuário da CCR ViaOeste realizaram 4.764 atendimentos, entre resgate, socorro mecânico, serviço de inspeção de tráfego, ligações telefônicas – como atendimentos pelos telefones de emergência, serviço 0800 e Chatbot – entre outros.