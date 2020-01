CCR ViaOeste finaliza Operação Ano Novo com fluxo de 735 mil veículos

A CCR ViaOeste e ARTESP informam que 735 mil veículos realizaram deslocamento característico de feriado pelo Sistema Castello-Raposo entre zero hora de sexta-feira (27/12) e 24 horas de ontem (01/01), período da Operação Ano Novo. A previsão inicial era de 722 mil veículos. Toda a Operação Especial foi acompanhada pelo Centro de Controle da concessionária, Polícia Militar Rodoviária e ARTESP. No período, a CCR ViaOeste registrou 30 acidentes, com 16 feridos e 1 vítima fatal. No total, foram realizados 2.142 atendimentos pela concessionária, incluindo os serviços das equipes de inspeção de tráfego, guinchos e atendimento pré-hospitalar. Confira os principais tipos de atendimento realizados: Pane mecânica – 619 atendimentos Pneu furado – 127 atendimentos Pane seca – 60 atendimentos Pane elétrica – 23 atendimentos Superaquecimento do motor – 52 atendimentos Bateria descarregada – 31 atendimentos